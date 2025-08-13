Tercer test amistoso para los de Oriol Riera Unionistas, desde las 20 horas, se ve las caras con el Real Ávila en el estadio Adolfo Suárez

Los jugadores de Unionistas realizan un ejercicio de calentamiento antes del entrenamiento de ayer.

Jaime García Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:29 Comenta Compartir

Unionistas vuelve este miércoles a poner el balón rodar con el tercer compromiso amistoso de la pretemporada. A partir de las 20 horas, el cuadro dirigido por Oriol Riera se verás las caras con el Real Ávila, de Segunda Federación, en el estadio Adolfo Suárez en lo que será la XXXIII edición del Trofeo Ciudad de Ávila.

Hasta el momento, el historial de duelos en esta pretemporada deja una de cal y otra de arena, aunque en los partidos oficiales de Copa Federación su participación es impoluta. Comenzaron la pretemporada visitando a la Real Sociedad B de la Segunda División, en un estreno que se saldó con derrota (3-0) a domicilio. Aquella misma semana, los charros disputaron su segundo test, éste sí con el Reina Sofía como escenario, frente al Real Oviedo Vetusta.

Tras un primer tiempo dubitativo, Unionistas resolvió el encuentro de preparación en los últimos compases con un inspirado Pere Marco y el acierto de Olmedo. Ambos partidos sirvieron de carrerilla para afrontar los choques de Copa Federación, donde los del barrio de La Vega han vencido en sus dos partidos sin encajar una sola diana.

El de este miércoles en el feudo abulense será el penúltimo compromiso amistoso antes de iniciar un nuevo curso en Primera RFEF. Tras visitar al Real Ávila, Unionistas hará de nuevo las maletas, pero esta vez hasta Guijuelo, para cerrar su participación en la 'liguilla' de la cita copera.

Y por delante tendrá cerrar su preparación ante el Mérida en el XI Memorial UDS y, en el caso de lograr el liderato ante el Guijuelo, disputar la final de la fase regional de la Copa RFEF ante el Zamora.

Aarón Piñán y Steffan, las únicas bajas para la cita de hoy en Ávila

En relación al compromiso amistoso de este miércoles (20 horas), el primer entrenador de Unionistas, Oriol Riera, tendrá a todos los jugadores disponibles a excepción de los lesionados Aarón Piñán, que sufrió una luxación de clavícula en el derbi del pasado sábado, y Steffan.

Además, el primer equipo contará con los canteranos Tomás y Huguito, que siguen en dinámica de primera plantilla. Asimismo, Álvaro Santiago, último fichaje blanquinegro, podría sumar sus primeros minutos ya que también figura entre los convocados para el compromiso de hoy.