Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de Unionistas realizan un ejercicio de calentamiento antes del entrenamiento de ayer. OBES

Tercer test amistoso para los de Oriol Riera

Unionistas, desde las 20 horas, se ve las caras con el Real Ávila en el estadio Adolfo Suárez

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:29

Unionistas vuelve este miércoles a poner el balón rodar con el tercer compromiso amistoso de la pretemporada. A partir de las 20 horas, el cuadro dirigido por Oriol Riera se verás las caras con el Real Ávila, de Segunda Federación, en el estadio Adolfo Suárez en lo que será la XXXIII edición del Trofeo Ciudad de Ávila.

Hasta el momento, el historial de duelos en esta pretemporada deja una de cal y otra de arena, aunque en los partidos oficiales de Copa Federación su participación es impoluta. Comenzaron la pretemporada visitando a la Real Sociedad B de la Segunda División, en un estreno que se saldó con derrota (3-0) a domicilio. Aquella misma semana, los charros disputaron su segundo test, éste sí con el Reina Sofía como escenario, frente al Real Oviedo Vetusta.

Tras un primer tiempo dubitativo, Unionistas resolvió el encuentro de preparación en los últimos compases con un inspirado Pere Marco y el acierto de Olmedo. Ambos partidos sirvieron de carrerilla para afrontar los choques de Copa Federación, donde los del barrio de La Vega han vencido en sus dos partidos sin encajar una sola diana.

El de este miércoles en el feudo abulense será el penúltimo compromiso amistoso antes de iniciar un nuevo curso en Primera RFEF. Tras visitar al Real Ávila, Unionistas hará de nuevo las maletas, pero esta vez hasta Guijuelo, para cerrar su participación en la 'liguilla' de la cita copera.

Y por delante tendrá cerrar su preparación ante el Mérida en el XI Memorial UDS y, en el caso de lograr el liderato ante el Guijuelo, disputar la final de la fase regional de la Copa RFEF ante el Zamora.

Aarón Piñán y Steffan, las únicas bajas para la cita de hoy en Ávila

En relación al compromiso amistoso de este miércoles (20 horas), el primer entrenador de Unionistas, Oriol Riera, tendrá a todos los jugadores disponibles a excepción de los lesionados Aarón Piñán, que sufrió una luxación de clavícula en el derbi del pasado sábado, y Steffan.

Además, el primer equipo contará con los canteranos Tomás y Huguito, que siguen en dinámica de primera plantilla. Asimismo, Álvaro Santiago, último fichaje blanquinegro, podría sumar sus primeros minutos ya que también figura entre los convocados para el compromiso de hoy.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  3. 3 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  4. 4 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  5. 5 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  6. 6 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  7. 7 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  8. 8 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  9. 9 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
  10. 10 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Tercer test amistoso para los de Oriol Riera

Tercer test amistoso para los de Oriol Riera