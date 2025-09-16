Servetti: «No sabía si en la primera, en la segunda... pero estaba seguro de que el gol iba a llegar» El punta uruguayo fue el gran protagonista ante el Astorga gracias a su doblete

Alex G. Santana Salamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 17:57

Pablo Servetti (Montevideo, Uruguay, 28 de diciembre de 1995) se convirtió el domingo en el gran protagonista del partido entre el Salamanca UDS y el Atlético Astorga, al ser el autor de los dos tantos que sirvieron para que el equipo salmantino se llevara el triunfo. El punta uruguayo se estrenó como goleador en su nuevo equipo en liga y tanto durante el partido como después, con varios familiares que habían acudido a Las Pistas, lo celebró como se merecía. Un día después, y ya en frío, analizó su actuación, aunque no quiso darse demasiada importancia.

Han pasado ya unas horas desde el partido. Supongo que estará muy contento.

—La verdad es que sí. Para todo delantero siempre es importante marcar y más si puedo ayudar al equipo a sumar tres puntos, lo que me hace estar más contento todavía.

Cuénteme como vivió los goles. Porque el primero es un golazo y el segundo de típico delantero centro, estando en el sitio que hay que estar.

—El primero, con los cambios que ya había hecho el cuerpo técnico, sabíamos que al final teníamos que cargar el área porque nos iban a llegar los centros a Javi (Delgado) y a mí. Y Javi rompe muy bien al primer palo, arrastra la marca, me quedo solo y fue empujarla nada más. Y el segundo nada, de típico delantero, ¿no? Ahí buscando el error. La defensa de hecho se queda parada, encontré la oportunidad y dije: es para mí. Y la empujé también.

Muchas veces lo habitual en el '9' es cambiar a un hombre por otro, pero en este equipo ya habéis demostrado que jugando juntos se pueden hacer cosas.

—Sabíamos que en casa el míster iba a querer salir a buscar los tres puntos, y cuando vi que entraba Javi un poco esperaba mi cambio como siempre. Pero bueno, cuando vi que arriesgó y nos dejó a los dos me dio confianza, y eso a uno le motiva mucho.

Decía Jorge García que nunca habían dudado de usted, pero que creía que se habría quitado un peso de encima con los dos goles ante el Astorga.

—Es algo de agradecer, la verdad. En el cuerpo técnico me han demostrado su confianza desde el principio. Al final, todo delantero quiere marcar, pero bueno, si el equipo y el cuerpo técnico te dan la confianza uno se siente más liberado. Y haber metido los goles la verdad es que me sacó un poco de... no sé si la palabra es presión, pero sí. Si bien yo me auto exijo mucho, tenía la tranquilidad de que al final el equipo me iba a buscar e iba a tratar de darme la opción de poder marcar. Si no iba a ser en la primera o la segunda en algún momento iba a llegar. Entonces, tampoco tenía presión.

Pudo celebrar los goles con hinchada uruguaya, y hasta los niños pequeños cantando aquello de 'uruguayo, uruguayo'. Eso también será una motivación.

—Sí sí, la verdad. Había un poco de familia por allí también animando y ya metiendo ese canto que a uno, la verdad, le llena un poquito el corazón. Y después ya los niños que te dan mucho cariño fuera, la verdad es que es un plus.

El domingo fue en Las Pistas. ¿Tiene ganas de marcar en el Helmántico?

—Claro, ya he visto un poquito el estadio y algunos vídeos de años anterior y cómo anima la afición. La verdad es que tengo ahí el deseo de poder marcar en el estadio.