La selección de Malasia convoca a un jugador de Unionistas

El combinado pérsico cita al lateral cedido por el Tenerife, Gabri Palmero, para sus choques amistosos del 4 y 8 de septiembre. Será baja segura en la 2ª jornada de Liga frente al Arenteiro

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:35

El jugador de Unionistas Gabri Palmero ha sido convocado por la selección nacional de Malasia para los partidos de carácter amistoso que disputará ante los combinados de Singapur (4 de septiembre) y de Palestina (8 de septiembre) en el estadio Bukit Jalil.

De esta manera, Palmero, que iniciará viaje con su selección horas después del estreno liguero del conjunto unionista ante Osasuna Promesas, es baja segura para el partido de la segunda jornada de Liga ante el Arenteiro.

Se espera que el canario pueda estar ya a las órdenes de Oriol Riera para preparar el partido de la tercera jornada ante el CD Guadalajara.

