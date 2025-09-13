Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrenamiento de Unionistas esta semana. LAYA

Riera se lleva a Guadalajara a todos los futbolistas disponibles

Juanma, ya recuperado, y Palmero, tras su vuelta de jugar con Malasia, regresan a la convocatoria de Unionistas

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:43

Unionistas ha anunciado este sábado los 21 futbolistas que viajarán con el equipo para disputar la tercera jornada del Grupo 1 de Primera Federación contra el Guadalajara. Hay dos novedades en la lista respecto a la del anterior compromiso contra el Arenteiro.

Oriol Riera ha citado a todos los futbolistas que tiene disponibles, ya que los únicos ausentes en la convocatoria son los lesionados Aarón Piñán y Steffan.

Las novedades son el regreso de Juanma, ya recuperado de las molestias que le impidieron estar a punto la pasada jornada, y el de Gabri Palmero, que hace unos días se reincorporó a la disciplina de Unionistas tras jugar dos encuentros con la selección de Malasia.

El Guadalajara ha dado a conocer también este sábado su convocatoria, compuesta por 21 futbolistas.

