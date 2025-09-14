Oriol Riera: «Los errores individuales están penalizando bastante» El entrenador de Unionistas no escondió su tristeza después de caer ante el Guadalajara, aunque aseguró que: «Es el partido en el que más hemos generado a nivel ofensivos»

Jaime García Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:57

Cumplidas tres jornadas de Liga, el peor enemigo de Unionistas es el propio Unionistas. Así pudo ser el resumen de Oriol Riera tras sumar su tercera derrota en el Pedro Escartín ante el Guadalajara.

La lectura del técnico fue clara, una buena primera parte que no se tradujo en goles: «Hemos empezado bien, la primera parte el equipo ha estado muy bien. Hemos generado mucho juego, y muchas ocasiones de gol clarísimas para que el partido hubiera sido otro», sin embargo, «pero, errores puntuales nos están generando mucho estrés, y nos esta generando no puntuar».

Y es que, el técnico catalán comentó lo siguiente sobre las carencias del conjunto charro: «El equipo trabaja bien, presiona bien, el equipo tiene balón, pero van pasando los minutos, y cuando tienes ocasiones y no marcas pues el equipo va cayendo poco a poco».

En referencia al papel del rival: «Creo que los dos goles vienen de dos jugadas que son errores nuestros. El segundo viene de una pérdida nuestra y el primero es un error de marcaje clarísimo, más allá de eso, no recuerdo una jugada del Guadalajara por su juego». Por último, Oriol Riera quiso incidir en los errores individuales y cómo el equipo no materializó con goles sus llegadas: «Hemos creado mucho juego, creo que es el partido en el que más hemos generado a nivel ofensivos, pero errores individuales están penalizando bastante».