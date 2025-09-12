Oriol Riera ensalza a sus hombres: «Todos tienen la responsabilidad de que las cosas salgan bien» «El equipo está muy bien y ese es el camino: seguir insistiendo en lo que estamos haciendo», dice el técnico de Unionistas en la previa ante el Guadalajara

Oriol Riera, entrenador de Unionistas, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del Reina Sofía en la previa del choque contra el Guadalajara. El catalán ha destacado la mejoría de su equipo y confía en que si siguen así muy pronto va a cambiar la situación.

Cómo ve al equipo

«El equipo está muy bien, eso es lo que se ve en los entrenamientos y lo que nos transmiten. Es una semana de tranquilidad y de exigencia. Llevamos intentando mejorar muchas cosas y las estamos mejorando desde la semana uno. Seguimos insistiendo en crear más identidad y ser más nosotros cada vez con balón. Tenemos que intentar ser cada vez más dominadores del partido. Por lo que hemos visto las dos-tres últimas semanas la evolución es muy grande y ese es el camino: seguir insistiendo en lo que estamos haciendo».

Bajas

«Hemos recuperado a Juanma y las demás siguen siendo las mismas». Es decir, Aarón Piñán y Steffan, puesto que Palmero ya ha vuelto de sus compromisos con la selección de Malasia.

El Guadalajara

«Un equipo que ha subido el conjunto del año pasado. Hacen cosas muy parecidas a lo que ya hacían. Están muy conjuntados, tienen buen trato del balón e intentan llevar el peso del partido. Veremos si somos capaces de traducir en el campo lo que hemos trabajado esta semana y si lo hacemos creo que tendremos posibilidades grandes como contra el Arenteiro, donde el equipo estuvo muy bien con lo que planteamos. Es importante que vayamos hacia adelante y mirando cómo podemos solucionarlo. Creo que se verá un buen partido».

La situación en la tabla

«Es el momento de que los chicos vayan, los chicos sigan insistiendo y creyendo en lo que estamos haciendo. La mejora está siendo abismal en algunos aspectos y yo veo al equipo muy bien. No tengo ninguna duda de ello. Si vemos por ejemplo al Elche del año pasado: creo que de los primeros 15 puntos llevaba 4 y yo creo mucho en la importancia del camino y lo que hacemos en ese trayecto».

El sistema

«Lo he repetido muchas veces: para mí el sistema no es importante. 2, 3, 4, 5… son reflexiones que van mucho más allá. Atacamos de una manera, defendemos de otra, y el equipo puede ir mutando. El equipo está muy cómodo y cree en lo que estamos haciendo y se trata de insistir y crecer».

Once titular el domingo

«Lo tenemos muy claro el once. Todos han entrenado muy bien. Te lo ponen difícil porque todo el mundo quiere participar, ganar, y la responsabilidad de que las cosas salgan bien. Muchas veces le damos mucha importancia al partido y muchas veces los que te ganan el partido son los que entran. Un partido no son once, son muchos más. Unos empezarán y otros estarán preparados para la batalla».

El VAR y el personal que utilizan en Unionistas

«No es un tema de personas. Es una tema de que la señal de la televisión nos llega un minuto tarde y los cuerpos técnicos van tomando decisiones. Los jugadores tienen que ayudarnos y así estamos todos. El tiempo de la señal viene muy tarde. Ves otros partidos y ves situaciones de fuera de juego que lo acaban dando porque la cámara tampoco te da una buena toma. Al final todo es mejorable, me gusta que esté la tecnología pero es importante que haya buenas tomas y la señal sea rápida».