De la Nava mantiene la calma: «Lo de Lezama fue una alegría inmensa...pero la permanencia no está asegurada»

Después de 17 salidas consecutivas sin sumar una victoria, Unionistas cortó su peor racha a domicilio este pasado sábado venciendo al Bilbao Athletic. Un triunfo que otorgó más que un paso hacia la permanencia para charros, «aunque sabemos que todavía no la tenemos asegurada», explica Carlos de la Nava.

El jugador salmantino, uno de los nombres propios del conjunto blanquinegro, resume el triunfo en Lezama como «una alegría inmensa», y no es para menos después de una temporada aciaga como visitantes. «Llevábamos mucho tiempo buscando esa victoria. La necesitábamos como el comer y quizás donde menos lo esperábamos pues conseguimos esos tres puntos», cuenta. Los malos resultados suscitaron dudas entre los blanquinegros, pero «sabíamos que dependíamos de nosotros». Y, tras el triunfo en tierras bilbaínas en la cabeza de todos solo estaba «conseguir la salvación en casa este sábado». Las últimas semanas con el 'agua al cuello' coincidieron con una salida de De la Nava en los esquemas de Unionistas, algo que le explicó Acciari desde el primer día. «Al final a mí lo que me importaba era el equipo. Dada la situación en la que estábamos juegue quien juegue iba dar el máximo. El club es lo principal y aquí todos somos Unionistas», reflexiona ampliando con: «El míster pone a once y para nada se me pasó por la cabeza tirar la toalla. Trabajé al máximo, igual que todos mis compañeros, para darle la vuelta a la situación».

Otra de las lecturas que dejaba para algunos las últimas semanas de Unionistas era la 'pobre' actitud de los jugadores, sin embargo, el segundo capitán del conjunto charro zanja cualquier especulación: «El trabajo es innegociable. Todos estamos dando todo lo que tenemos. Unos partidos nos salen mejor y otros peor, pero esto es fútbol». Ahora, los blanquinegros quieren cerrar la salvación en casa, ante la afición que no ha fallado este curso. «Tenemos que aprovechar la oportunidad de cerrar el objetivo de la permanencia en casa, hacerlo con nuestra gente».

«Los ambientes grandes nos dan ese extra de fuerza»

Las cuentas para la salvación de Unionistas pueden salir este mismo sábado. Para ello se necesita que el conjunto de Acciari gane al Tarazona, o bien que Lugo y Sestao River, ambos ahora en puestos de descenso, no lo hagan. Y para ello, la afición quiere aportar su granito con un ambiente «de día grande». «A la vista está que los números en casa son muy buenos, y tiene mucha culpa la afición», cometa De la Nava.

Es por ello, que el salmantino lo tiene claro: «Estoy seguro que en este último partido en casa nos darán ese empujón para entre todos conseguir el objetivo», asegura. Se espera un recibimiento a los jugadores (17:30 horas), y ello se aplaude en el vestuario: «Los ambientes grandes nos dan ese extra de fuerza», concluye.