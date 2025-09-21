Mario Simón, tras su debut: «La afición hace que Unionistas no baje nunca los brazos» «Las ganas de ganar que tenía la plantilla han sido la clave», ha dicho el técnico tras el triunfo contra el Avilés

Jaime García Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:47 | Actualizado 23:56h.

Era su primer partido y todas las miradas estaban puestas en él. Pero, Mario Simón sacó su libreto para lograr la victoria en su estreno como entrenador de Unionistas, una victoria con nombre y apellidos para el albaceteño: la afición.

«El equipo ha creído y yo creo que también la afición ayuda mucho, empuja mucho, hace que nunca bajen los brazos y yo creo que es una victoria de la afición y de la plantilla porque ha creído hasta el final», inició bajo un semblante alegre el técnico. Aunque la remontada no le hizo olvidar los dos goles del cuadro avilesino, que vinieron de errores individuales. «No habíamos hecho méritos para encajar esos dos goles, pero esta categoría penaliza mucho el error. Cualquier detalle en esta categoría te marca y por lo tanto está claro que hay que ser contundente en las áreas, por lo que tenemos que mejorar en las dos áreas», explicó.

Sobre su primera cita dirigiendo a los que son ahora sus pupilos, Simón se deshizo en elogios. «Cuando empiezas una temporada con tres jornadas sin ganar y sin marcar gol puede generar dudas, pero la plantilla ha estado tan metida y con tantas ganas de ganar y conseguir esta victoria, que ese carácter ha sido fundamental», resumiendo la victoria: «Las ganas de ganar que tenía la plantilla ha sido clave. A nosotros nos han acogido fenomenal en estos tres días que hemos podido estar con ellos y están muy receptivos a la hora de adquirir conceptos», resaltó el albaceteño.

Mario Simón se levantó de la silla con una mirada que nunca había imaginado vencer de esta manera, y por ello no se fue sin recordar a los verdaderos culpables de la victoria: «El Reina Sofía empuja mucho, la afición está muy volcada con la plantilla, que a pesar de ir por detrás en el marcado con 0-2, no ha dejado de animar y eso hace que el futbolista al final crezca y crea», zanjó para concluir con: «Aquí la gente no pita, aquí la gente anima y eso es diferencial. Como entrenador es un plus añadido que te puedes encontrar este tipo de campos».