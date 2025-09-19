Mario Simón: «Con la plantilla que tenemos daremos la vuelta a este inicio» El técnico madrileño fue presentado como nuevo entrenador de Unionistas

Mario Simón, nuevo entrenador de Unionistas, compareció ante los medios de comunicación en la mañana de este viernes en lo que fue su presentación como nuevo técnico. Una incorporación que tal y como reconoció Antonio Paz: «Es el perfil idóneo para revertirla situación. Ya estuvo también contra el Osasuna B y Guadalajara en la grada, y ha tenido una predisposición desde el primer momento. También realizó una lectura sobre cómo se encuentra la plantilla y que espera de su próximo rival en Liga, el Real Avilés (domingo 20:30 horas).

Primera horas

«Cuando uno llega así debe adaptarse rápido porque el domingo hay competición. La pretemporada te da ese conocimiento más afondo, pero ahora vamos a la necesidad de la competición. No es una situación dramática, lo más importante es que quedan 35 jornadas. Los jugadores tienen mucha capacidad de aprender y ganas. No es una situación para alarmarnos, pero queremos empezar ganando».

Su llegada

«El martes Antonio me llama. A partir de ahí se acelera todo, yo estaba a disposición y vi algunos partidos esta temporada, y tena la sensación de que el aura de aquí es espectacular. Hay una ilusión alrededor del club que motiva a cualquier entrenador».

Plantilla

«Es una plantilla joven, muchos de ellos extrema, Mucha calidad y con ganas de coger conceptos, Todos tienen ganas de aprender conceptos. Necesitamos una plantilla fresca. Bien mentalmente, mal inicio. En esta categoría tan exigente, todos los equipos pasarán por un mal momento. Queda 35 jornadas y quedan muchos puntos».

Aspectos a corregir

«Cuando tu pierdes los tres partidos hay cosas que corregir, pero al final son detalles. Recuerdo el partido contra el Osasuna, que todo cambia por detalles. Queremos incidir en los detalles, el equipo debe ser contundente y la plantilla debe saber que los puntos se deciden por detalles. Tener el rimo alto es importante, como sea de 5 o 4, tener esos puntos de agresividad es fundamental. No es una semana para avasallar de conceptos, si no que vayan cogiendo unos patrones para crecer poco a poco»

Más sobre el equipo

«Quiero que seamos un equipo que sabe adaptarse a muchas situaciones, el futbol ya tiene esos sistemas, el fútbol ya te obliga a tener varios sistemas. Depende de la plantilla, me baso en la plantilla. Tenemos jugadores para diferentes estilos de juego. No podemos llegar y ser un equipo sin tener herramientas para serlo. En mi caso, vengo a trabajar las horas necesarias para lograr la permanencia, ofrezco trabajo e ilusión. Con la plantilla que tenemos daremos la vuelta a este inicio».

Próximo rival: Real AVilés

«Un equipo con una buena presión tras perdida, no solo en esta categoría también en categorías superiores. Viene de ganar y eso es importante. Tienen jugadores determinantes y es un equipo a tener en cuenta que pueda llegar con esa dinámica positivas tras el ascenso».