«Voy a dar todo lo que tengo para ponérselo difícil al cuerpo técnico y quedarme aquí, que es mi sueño»

Jaime García Salamanca Domingo, 20 de julio 2025, 11:39

Hugo de Bustos (4 de septiembre de 2004) hizo las maletas antes de arrancar la pasada campaña rumbo al Palencia Cristo Atlético de Tercera RFEF, en calidad de cedido. Tras completar su primera experiencia lejos de casa —dejando muy buenas sensaciones en el conjunto palentino—, De Bustos regresa «al club de mi vida» con el objetivo de ganarse un sitio en la primera plantilla de Unionistas.

Lo primero, una vez completada la primera semana de trabajo: ¿cómo se siente Hugo de Bustos de vuelta en casa?

— Con muchas ganas. La verdad es que la primera semana ha sido muy dura, pero estoy feliz de estar aquí, que es donde quiero estar, y luchando por ello. Me siento como en casa, y sé que en ningún otro sitio voy a estar igual. Además, hace dos años hice la pretemporada aquí y eso me permitió firmar con el primer equipo. Tenía muchas ganas de volver a empezar.

Cumplió el último curso en Palencia como cedido, firmando 8 goles y dejando buenas sensaciones. Además, superó su primera lesión. ¿Se siente un jugador diferente?

— Un poco más maduro. Necesitaba mejorar algunos aspectos, y creo que este año he dado un paso adelante. Al principio, piensas que salir de casa va a ser más complicado. Estás lejos de tu familia, de la gente que quieres, y encima llega tu primera lesión. Te recuperas, recaes… y en esos momentos hay que ser muy fuerte mentalmente, algo en lo que yo solía fallar. Este año me ha servido para mejorar precisamente en eso: en cómo afrontar los contratiempos.

Usted mismo comenta que Aratz Olaizola, el preparador físico, ha puesto las cosas difíciles en este inicio…

— ¡Tenía ganas de que se acabara la semana! (ríe). No, la verdad es que muy bien. Ha sido muy dura, pero sabemos que a la larga nos vendrá bien a todos para llegar en plena forma al primer amistoso. Ya veníamos avisados, así que no nos ha pillado por sorpresa. Muy contento, aunque con ganas de descansar y volver este lunes a tope.

Antes mencionaba aquella pretemporada que le permitió firmar con el primer equipo. ¿Cree que esta puede ser la definitiva para asentarse?

— No depende solo de mí, pero voy a darlo todo para conseguirlo. Sería un sueño para mí quedarme aquí. Sería algo increíble. Pero al final son el cuerpo técnico y el club quienes deciden. Yo voy a hacer todo lo posible para ponérselo difícil.

¿Ha tenido ya alguna conversación con el cuerpo técnico o le han dado algún mensaje sobre su futuro?

— No, con Oriol aún no he podido hablar. Con quien sí he hablado bastante es con Antonio Paz, con quien tengo relación desde hace tiempo. De momento, me transmiten mucha confianza. Ahora mismo soy uno más de la plantilla en pretemporada y me han dicho que haga lo que sé hacer. Si lo consigo, tendré opciones reales de quedarme.

La pretemporada también le dejará amistosos y un derbi especial en la Copa RFEF. Una oportunidad para demostrar lo que tiene.

— Totalmente. Las ganas vienen de querer demostrar que tengo sitio. Los partidos amistosos es lo que más nos gusta a los jugadores. Además, en la Copa Federación hay partidos bonitos, como el derbi. A la afición no hay que decirle nada porque siempre responde, y a los nuevos ya les hemos advertido: el Reina es una locura. Tenemos muchas ganas de llegar a esos partidos.

Como canterano de Unionistas, habrá seguido el buen papel del club la pasada temporada, con los ascensos a 3ª RFEF y División de Honor.

— Por supuesto. Poco a poco se está reduciendo la distancia entre el primer equipo y los conjuntos inferiores. Antes costaba más que los jugadores subieran, porque había más diferencia entre Preferente o Liga Nacional y el primer equipo. Pero ahora, con equipos en División de Honor y en Tercera, el camino es más corto. Hay jugadores que, si se confía en ellos, pueden rendir perfectamente arriba. A veces falta esa confianza.

También tengo que preguntarle por la temporada pasada del primer equipo en Primera RFEF.

— Me tocó sufrir desde la distancia, así que no puedo dar muchos detalles porque no lo viví desde dentro. Pero desde fuera, lo más importante era salvar la categoría, y se logró. Ahora toca recargar pilas y aprender de los errores para no repetirlos.

Para terminar, una pregunta sencilla: ¿qué significa para Hugo de Bustos este club?

— Diría que lo es todo. Es el club de mi vida. Llevo aquí 10 años. Desde que llegué en alevines he ido subiendo peldaños. Si me hubieras dicho entonces que iba a llegar al primer equipo, no me lo habría creído. Para mí eran ídolos. Ahora me lo tomo como un reto: dar todo lo que tengo y ojalá, si puede ser este año, ser uno de ellos al 100%.