Los cuatro jugadores de Unionistas que no han notado el cambio de entrenador

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:25

El pasado domingo en el Reina Sofía se produjo el debut de Mario Simón como entrenador de Unionistas y había curiosidad por ver cuál era su primer once y si variaba muchas cosas respecto a las tres primeras jornadas con Oriol Riera al frente. Y, si bien cambió el dibujo, hubo algo que no cambió: los cuatro futbolistas que habían sido titulares y habían disputado los 90 minutos en esos tres primeros encuentros, volvieron a hacerlo contra el Avilés.

Unai Marino en la portería, Olmedo en el lateral derecho, Farru como central (pasando de la línea de tres a dos) y Juanje en el centro del campo, han seguido contando con la confianza del nuevo técnico del equipo salmantino.

Los cuatro han estado sobre el terreno de juego los 360 minutos en los primeros cuatro compromisos de la temporada, siendo los únicos que llevan el pleno hasta ahora.

En el lado opuesto a los que siguen jugándolo todo después del cambio, tres fueron los futbolistas con los que Oriol Riera no había contado para salir en el once titular en ninguno de los encuentros anteriores y que en el primer día con Mario Simón en el banquillo sí que estuvieron entre los elegidos: Abde, Prada y Juanma Lendínez.

Esta propuesta del entrenador albaceteño llegó sin apenas sesiones al mando del equipo -aunque demostró que lo conocía muy bien de antes de su llegada-. Habrá que ver si el sábado contra el Arenas Club, habiendo tenido ya más tiempo para trabajar con ellos, mantiene la apuesta, o por contra prueba otras combinaciones.

Dos jugadores de la primera plantilla de Unionistas no han tenido todavía la oportunidad de debutar, ni con Oriol Riera ni con Mario Simón. Marco Coronas y Jan Encuentra han estado en la convocatoria en los partidos frente a Osasuna Promesas, Arenteiro, Guadalajara y Avilés, pero todavía no han saltado al campo y son los únicos que llevan 0 minutos de toda la plantilla además del lesionado Aarón Piñán.