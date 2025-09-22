Así está la clasificación en el Grupo I de la Primera RFEF tras el primer triunfo de Unionistas El equipo dirigido por Mario Simón se verá las caras la próxima jornada con el Arenas de Getxo lejos de casa

Jaime García Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Unionistas ya sabe lo que es ganar en la competición en este curso 2025/26. Los de Mario Simón se levantaron para dar la vuelta al marcador contra el Real Avilés (3-2). Con este triunfo, los blanquinegros se ubican antepenúltimos con 3 puntos en el zurrón.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación sigue siendo por cuarta jornada consecutiva el incontestable Tenerife, quien enlaza después de tres partidos 10 goles a favor y 0 en contra. Tres menos suma el Guadalajara que ocupa el segundo escalón. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Racing de Ferrol (9), el Bilbao Athletic (8), y con un punto menos el Celta Fortuna cierra la fase de ascenso. El Arenteiro y el Osasuna Promesas, ambos con 7 puntos en el bolsillo, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, la Ponferradina con 3 puntos es quinto por la cola. Y, con los mismos puntos se encuentran, en este orden, el Real Madrid Castilla, Unionistas y Mérida. Cierra la clasificación, el Ourense con 2 puntos.

Los resultados de la 4ª jornada

Ponferradina 1-3 Guadalajara

Arenteiro 0-0 Zamora

Bilbao Athletic 1-0 Pontevedra

Cacereño 2-1 Mérida

Tenerife 3-0 Ourense

Talavera 1-1 Barakaldo

Osasuna Promesas 1-0 RM Castilla

Lugo 2-1 Racing de Ferrol

Celta Fortuna 2-0 Arenas de Getxo

Unionistas 3-2 Real Avilés

Próxima jornada

La próxima cita de Unionistas en el Grupo I de la Primera Federación será contra el Arenas de Getxo. Los salmantinos afrontan la tercera salida del curso visitando a uno de los nombres propios de la Liga en este inicio de la competición doméstica. El encuentro, correspondiente a la quinta jornada, se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 18 horas en el campo municipal de Gobela.