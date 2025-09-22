Así está la clasificación en el Grupo I de la Primera RFEF tras el primer triunfo de Unionistas
El equipo dirigido por Mario Simón se verá las caras la próxima jornada con el Arenas de Getxo lejos de casa
Salamanca
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:11
Unionistas ya sabe lo que es ganar en la competición en este curso 2025/26. Los de Mario Simón se levantaron para dar la vuelta al marcador contra el Real Avilés (3-2). Con este triunfo, los blanquinegros se ubican antepenúltimos con 3 puntos en el zurrón.
El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación sigue siendo por cuarta jornada consecutiva el incontestable Tenerife, quien enlaza después de tres partidos 10 goles a favor y 0 en contra. Tres menos suma el Guadalajara que ocupa el segundo escalón. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Racing de Ferrol (9), el Bilbao Athletic (8), y con un punto menos el Celta Fortuna cierra la fase de ascenso. El Arenteiro y el Osasuna Promesas, ambos con 7 puntos en el bolsillo, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.
En la parte baja de la tabla, la Ponferradina con 3 puntos es quinto por la cola. Y, con los mismos puntos se encuentran, en este orden, el Real Madrid Castilla, Unionistas y Mérida. Cierra la clasificación, el Ourense con 2 puntos.
Los resultados de la 4ª jornada
Ponferradina 1-3 Guadalajara
Arenteiro 0-0 Zamora
Bilbao Athletic 1-0 Pontevedra
Cacereño 2-1 Mérida
Tenerife 3-0 Ourense
Talavera 1-1 Barakaldo
Osasuna Promesas 1-0 RM Castilla
Lugo 2-1 Racing de Ferrol
Celta Fortuna 2-0 Arenas de Getxo
Unionistas 3-2 Real Avilés
Próxima jornada
La próxima cita de Unionistas en el Grupo I de la Primera Federación será contra el Arenas de Getxo. Los salmantinos afrontan la tercera salida del curso visitando a uno de los nombres propios de la Liga en este inicio de la competición doméstica. El encuentro, correspondiente a la quinta jornada, se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 18 horas en el campo municipal de Gobela.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.