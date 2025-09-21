Unionistas tira de épica para llevarse los primeros tres puntos de la temporada (3-2) En el minuto 60 de partido, el marcador ofrecía un 0-2. Sin embargo, De la Nava, De Bustos y Olmedo, éste último en una pena máximo que tuvo que ser repetida, desataron la locura para darle la vuelta al partido

El fútbol regresó al Reina Sofía y lo hizo con un nuevo nombre en el banquillo de Unionistas. Mario Simón se estrenó como nuevo entrenador blanquinegro y la tarea que tiene por delante el albaceteño no es sencilla. No solo debe despertar a una plantilla, si no hacerles entender que cada error se paga muy caro en esta categoría, cómo les avisó en la previa a sus jugadores. Sin embargo, los errores individuales volvieron a protagonizar los goles del equipo rival.

Para comenzar con la revolución, Simón optó con cambiar el dibujo y eligió formar con un 4-2-3-1. Un sistema con el que sí que es cierto que los blanquinegros se sienten más cómodos, pero, ningún sistema puede revertir las pérdidas en zonas imperdonables.

El duelo comenzó con una doble ocasión del Real Avilés con Santamaría y Raúl Hernández como protagonistas. Ambos pusieron a prueba a Unai Marino, y el terror empezó a sobrevolar los graderíos. Con el paso de los minutos, Unionistas empezó a mirar la meta avilesina, pero, de nuevo los errores defensivos casi condenan a los charros. Un robo del Real Avilés otorgó a Santamaría la oportunidad de abrir el luminoso, y es que solo Unai Marino le separaba del gol. Pero, el ariete envío el cuero desviado. La más clara era del Real Avilés, ante un cuadro local que no terminó de poner en problemas al cancerbero visitante.

El primer tiempo siguió su curso sin un dominador claro. Por un lado, Unionistas lo intentó, pero siempre debía tener la mirada en los errores. Por su parte, el Avilés tenía la misión clara de aprovechar las acciones que cayesen de su lado ante los errores charros. Sin goles, el partido se marchó al descanso y sin tener un dominador claro. Sin embargo, poco iba a tardar en cambiar el encuentro. Sin variaciones sobre el verde, los dos conjuntos regresaron a un partido que se rompió cinco minutos después de comenzar la segunda parte.

Cuando mejor se encontró Unionistas sobre el tapete llegó Isi Ríos para silenciar el Reina Sofía. Primero aprovechando un mal despeja de la zaga para cabecear y superar a Unai Marino. Y, solo cinco minutos después, aprovechó un nuevo error de la zaga salmantina para ampliar la ventaja avilesina en el marcador.

0-2 y el estreno no era el soñado. Restaba toda la segunda parte, y un equipo con el casillero de goles a favor vacío parecía imposible que encontrase un hilo de esperanza. Pero, en el Reina Sofía pasan cosas extrañas cuando la afición y el equipo son uno.

Cumplido el minuto 60, quién iba a ser si no, Unionistas recortó distancia por medio de Carlos de la Nava. El emblema del equipo salmantino recibió un gran balón de Jota para hacer el primer tanto del curo de Unionistas. Y hacer despertar a un jugador como De la Nava siempre es sinónimo de peligro. Y así fue. Las salidas en tromba de los charros empezaron a recordar a las bonitas tardes en el barrio de La Vega, y el Real Avilés se hizo diminuto. Además, ingresó al campo De Bustos, un joven que con trabajo se ha ganado un espacio en la plantilla.

Y el canterano desató la locura porque con tres minutos sobre el campo devolvió las tablas al marcador. Unionistas por fin creyó y acabó llevándose la victoria. Los de Simón tiraron de épica para llevarse el triunfo en una pena máxima convertida por Olmedo que se tuvo que repetir, y es que Unionistas no podía celebrar sus primeros 3 puntos sin sufrir.