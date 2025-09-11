Unionistas 'ficha' a Juan Mata

La Gaceta Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:09 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

El futbolista Juan Mata se ha convertido en la mañana de este jueves en nuevo socio de Unionistas para la temporada 2025/2026. Durante su visita a la ciudad, el campeón del Mundo con la selección española en 2010 ha recorrido el estadio Reina Sofía y ha compartido unos minutos con el cuerpo técnico de la primera plantilla. El excanterano del Real Madrid y exjugador del Valencia o del Manchester United es sobrino del actual director general del club, David Alonso Mata.

Mata, también campeón de Europa en 2012, es conocido por su compromiso social a través de Common Goal, la ONG que fundó en 2017. Este proyecto promueve que futbolistas y profesionales del deporte donen el 1% de sus salarios para apoyar a organizaciones humanitarias, colaborando actualmente con casi 200 entidades en más de 80 países.

Con su incorporación como socio, Juan Mata refuerza su vinculación con el fútbol y la sociedad, acercándose a la realidad de clubes como Unionistas, que mantienen un fuerte vínculo con su comunidad.