La 10ª remontada en Primera Federación de Unionistas es histórica Ante el Real Avilés, los salmantinos dieron la vuelta a una desventaja de dos goles por primera vez. Lejos de casa, nunca se han impuesto cuando han empezado perdiendo

Jaime García Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Sin darse cuenta, este pasado domingo con el gol de Olmedo frente al Real Avilés cumplido el minuto 87 de juego, Unionistas escribió una nueva página en su historia en la Primera Federación. Los salmantinos firmaron su décima remontada en la categoría y lo hicieron dando la vuelta a una desventaja de dos goles en el marcador, algo inaudito, hasta la fecha, en el club del barrio de La Vega.

Desde que Unionistas se vistió de corto por primera vez en su historia (temporada 2014/15), los aficionados blanquinegros han celebrado 23 remontadas, diez de ellas en la categoría de bronce del fútbol español. Y es que, en Unionistas, que comenzó su andadura allá por el curso 2021/22 en Primera Federación, tan solo no han disfrutado de remontadas en la campaña 2023/24. En el resto de temporadas, al menos en una ocasión, ha dado la vuelta al marcador para acabar llevándose los tres puntos. Además, siempre con el estadio Reina Sofía como escenario de la acción.

Para recordar la primera vez que Unionistas ganó después de comenzar perdiendo en Primera RFEF hay que remontarse al 26 de septiembre de 2021. Los blanquinegros recibieron al Deportivo de La Coruña, en un encuentro correspondiente al quinto capítulo de Liga. Alberto Quiles abrió el marcador a los 14 minutos a favor del cuadro coruñés, pero, en nueve minutos, los salmantinos obraron su primera remontada. José Salinas devolvió las tablas al encuentro en el minuto 21, y cumplida la primera media hora de juego, Pablo Espina colocó el segundo y definitivo tanto salmantino para zanjar la cita liguera con 2-1.

Ampliar

En esa misma campaña, Tudelano, Rayo Majadahonda y Real Unión de Irún golpearon primero, pero acabaron mordiendo el polvo a manos de los salmantinos. En la siguiente temporada, sólo se vivió una remontada y fue en la segunda vuelta. También, con el Deportivo de La Coruña como uno de los protagonistas. Losada y Santos dejaron sin premio el tanto inicial de Mario Soriano.

Hasta que se llegó al curso 2023/24, y la afición dejó ver a Unionistas levantarse después de comenzar perdiendo. Sin embargo, en la pasada campaña (25/26), se igualó la cifra (4) de más remontadas en un solo curso. Unionistas derrotó a Bilbao Athletic, Barça Atlétic, Real Unión de Irún y Ourense CF después de comenzar por debajo en el marcador.

El Real Unión de Irún y el Deportivo de La Coruña son los dos conjuntos que más remontadas han sufrido a manos de los blanquinegros en Primera Federación, con dos derrotas para cada uno de ellos tras iniciar el partido con una mínima ventaja en el marcador.

Unionistas logró trece remontadas antes de llegar a Primera RFEF

Remontar no es algo nuevo para Unionistas. Antes de llegar al tercer escalón del fútbol español había celebrado trece remontadas. El 30 de noviembre de 2014, los blanquinegros dieron la vuelta al partido contra el Hergar (3-2) en la 1ª Provincial de Aficionados gracias a la diana de Ignacio Sánchez, lo que supuso la primera remontada.

En aquel curso logró la primera de las tres remontadas en toda su historia ejerciendo como visitante, fue contra el RS Monterrey (2-3) el 14 de diciembre de 2014. Ante el Atlético Tordesillas (2016/17) y el CD San José (2017/18) se dieron el resto de remontadas a domicilio.