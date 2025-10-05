Unionistas B ya sabe lo que es ganar en Tercera RFEF, y el Guijuelo vence en casa para ubicarse a 2 puntos del liderato Los blanquinegros derrotaron en casa al Atlético Bembibre (3-2) gracias a los goles de Cañedo, por partida doble, y José Manuel. Y, Cristóbal Gil y Hugo García confirmaron el tercer triunfo para los pupilos de Dani Romo

El Club Deportivo Guijuelo regresó al municipal Luis Ramos para recibir a la Arandina, en un encuentro donde los chacineros querían seguir enganchados a la zona noble, y más después de conocer los tropiezos del líder, Palencia, un día antes, y, a la misma hora, del segundo clasificado, Palencia Cristo Atlético, quién se vio superado frente al Atlético Mansillés.

Por lo que los de Dani Romo tenían la posibilidad de recortar, y los guijuelenses no perdonaron. Con el balón en juego, el Guijuelo tomó las riendas del partido de principio a fin.

En los primeros compases, Alberto Martín y Álex García buscaron estrenar el marcador, pero el buen hacer del meta mantuvo el cero a cero. Hasta que, llegados al minuto 13 de juego, Cristóbal Gil, quién minutos antes recibió la camiseta que conmemoró sus 200 partidos como verdiblancos, pescó el cuero dentro del área y colocó por delante al Guijuelo con un sutil disparo. Tras el gol, el dominio siguió siendo de los guijuelenses con un abanico de avistamientos, además, Alberto Martín vio como el colegiado anulaba su gol antes del descanso.

El segundo acto no varió mucho de lo visto en la primera parte. Únicamente, unas primeras llegadas de la Arandina sin demasiado peligro. Ya en el tramo final, el Guijuelo confirmó el triunfo por medio de Hugo García para ubicarse como cuarto clasificado y situarse a dos puntos del liderato.

Unionistas B estrena su casillero de victorias (3-2)

Ampliar Cañedo celebra uno de sus goles durante el encuentro.

A la quinta fue la vencida. Unionistas B firmó en la mañana de hoy su primera victoria en la historia de la Tercera Federación, y lo hizo en Las Pistas recibiendo al Atlético Bembibre. El encuentro se saldó con 3-2 en el luminoso, gracias al doblete de Óscar Cañedo y la diana de José Manuel.

De Aller y Unionistas B querían estrenar por fin su casillero de victorias después de un comienzo donde los salmantinos habían merecido antes los tres puntos. Los salmantinos saltaron al verde de Las Pistas con ganas de hacer daño desde el principio, y poco tardaron en colocar el primero.

Cumplidos los primeros 20 minutos, Óscar Cañedo abrió la lata de los goles. Pero, el Atlético Bembibre respondió a los pocos compases por medio de Pelayo, sin embargo, Gonzalo Castillo se hizo enorme para desbaratar el ataque. Las acometidas del conjunto leonés no cesaron ante la templanza charra, y una de esas Expósito devolvió el empate. Y, cuando todo parecía abocado a cerrar el primer acto con tablas, apareció José Manuel para volver a poner por delante a Unionistas B. Con el gol, ambos se fueron al descanso.

Tras el paso por la caseta, Unionistas decidió llevar el control del juego para no dejar escapar el triunfo, y en una fisura en la zaga rival amplió su renta. Cañedo, de nuevo, superó a Ivanilde para dejar encarrilada la victoria (3-1) . Los blanquinegros mantuvieron la renta de dos goles hasta el tramo final, cuando Pelayo recortó distancias, sin encontrar más premio.

Con los resultados de quinta jornada, el Santa Marta y el Guijuelo se encuentran encuadrados, con 11 puntos, en la tercera y cuarta posición, respectivamente. Por lo que ocupan puestos de playoff de ascenso, aunque ambos tienen el liderato a sólo dos puntos. Por su parte, Unionistas B salta a la décima plaza, con 6 puntos, después de su primera victoria de la temporada.