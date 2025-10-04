Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración del Santa Marta en el vestuario. UDSM

Un golazo de Razvan le da los tres puntos al Santa Marta en Ávila (0-1)

El equipo de Mario Sánchez confirma su buen arranque con 11 puntos tras cinco jornadas

Área 11

Ávila

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:15

Comenta

El Santa Marta se hizo con la victoria en su visita al Diocesanos gracias a un golazo de Razvan en el minuto 60.

El partido comenzó con dominio visitante, que generó peligro en varias llegadas durante los primeros minutos. El Dioce respondió tímidamente con un disparo de César Robles en el 33' detenido por Saldaña, el guardameta tormesino. El descanso llegó con empate a cero tras un primer tiempo igualado.

En la reanudación, Cascón tuvo una clara ocasión nada más entrar al campo, pero su disparo se marchó alto. El Santa Marta encontró el gol en el minuto 60 gracias a un impresionante lanzamiento de Razvan desde el centro del campo que sorprendió a todos.

El tanto dio confianza a los visitantes, que manejaron mejor el encuentro, aunque el Dioce rozó el empate en el 78 con un remate de Pablo Negro. En el tramo final, el Santa Marta dispuso de un penalti para sentenciar, pero González lo mandó por encima del larguero. Aun así, el Santa Marta supieron mantener su ventaja hasta el pitido final y se llevaron un triunfo trabajado que los consolida en la parte alta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  2. 2 «Es doloroso ser el pueblo con menor renta, aquí se vive muy bien»
  3. 3 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  4. 4 «Igual ya estoy muerto»
  5. 5 «Si no tuviera naves o tractor, a lo mejor no me habría metido a agricultora»
  6. 6 Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café
  7. 7 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  8. 8 Trasladado al Hospital un ciclista tras chocar con una furgoneta en la carretera de Ledesma
  9. 9 Una joven queda inconsciente tras caerse de un patinete en Carbajosa de la Sagrada
  10. 10 Más de 820.000 euros para restaurar el paisaje de ribera entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un golazo de Razvan le da los tres puntos al Santa Marta en Ávila (0-1)

Un golazo de Razvan le da los tres puntos al Santa Marta en Ávila (0-1)