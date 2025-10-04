Un golazo de Razvan le da los tres puntos al Santa Marta en Ávila (0-1) El equipo de Mario Sánchez confirma su buen arranque con 11 puntos tras cinco jornadas

Área 11 Ávila Sábado, 4 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El Santa Marta se hizo con la victoria en su visita al Diocesanos gracias a un golazo de Razvan en el minuto 60.

El partido comenzó con dominio visitante, que generó peligro en varias llegadas durante los primeros minutos. El Dioce respondió tímidamente con un disparo de César Robles en el 33' detenido por Saldaña, el guardameta tormesino. El descanso llegó con empate a cero tras un primer tiempo igualado.

En la reanudación, Cascón tuvo una clara ocasión nada más entrar al campo, pero su disparo se marchó alto. El Santa Marta encontró el gol en el minuto 60 gracias a un impresionante lanzamiento de Razvan desde el centro del campo que sorprendió a todos.

El tanto dio confianza a los visitantes, que manejaron mejor el encuentro, aunque el Dioce rozó el empate en el 78 con un remate de Pablo Negro. En el tramo final, el Santa Marta dispuso de un penalti para sentenciar, pero González lo mandó por encima del larguero. Aun así, el Santa Marta supieron mantener su ventaja hasta el pitido final y se llevaron un triunfo trabajado que los consolida en la parte alta.