Un derbi que huele a goles

Los derbis suelen ser partidos muy cerrados, con pocas ocasiones y donde no abundan los goles. No obstante, el choque entre el Santa Marta y el Salamanca de este sábado a las 17.00 horas en el Alfonso San Casto llega con los dos equipos en dinámica goleadora. El Salamanca suma dos victorias ante el Palencia (0-3) y el Almazán (2-0) en las dos primeras jornadas, consiguiendo un balance de cinco goles a favor y ninguno en contra, mientras que el Santa Marta tiene dos empates ante el Becerril (1-1) y el Numancia B (3-3).

Los goles de ambos equipos tienen nombres propios y es que hay una serie de jugadores llamados a marcar las diferencias de cara a puerta en el derbi de mañana en el Alfonso San Casto. En los locales, los goles han sido obra de Álvaro Ramos, Tomy y Mito por partida doble. Estos tres jugadores serán el principal peligro para el Salamanca en el choque de mañana. Álvaro Ramos hace las veces de nueve y, de momento, se ha hecho con el puesto de titular en detrimento de Joel. Mito, aunque solo tiene 23 años, hace las veces de uno de los jugadores veteranos del Santa Marta y sus dos goles en Soria ante el Numancia B la pasada jornada hacen ver que ha comenzado el curso muy enchufado de cara a puerta. Tomi ha jugado en banda en este inicio de competición, aunque realmente su hábitat natural es la mediapunta.

La artillería ofensiva del Salamanca es más destacada y es que María Hernández cuenta con muchas variantes para configurar un ataque de garantías. Hasta la fecha el nueve titular ha sido Joel Salvi. El delantero brasileño fue el que abrió el camino de la victoria con su gol en El Otero, en Palencia. Pese a que Brasil es su país de nacimiento no cumple con el cliché tradicional de jugador brasileño y es que es muy espigado y trabaja mucho sin balón, en especial en materia de presión a la salida de balón del rival. Su competencia por ser el ‘9’ de este Salamanca es Gabriel Salazar que, de momento, ha comenzado los dos encuentros desde el banquillo. No obstante, en la pasada jornada aprovechó sus minutos sobre el campo para hacer un gol de bella factura dentro del área. Otro atacante del Salamanca que ha sacado brillo a sus minutos, aunque fuera comenzando como suplente, ese es Alvarito. Sus molestias físicas le han llevado a no jugar los dos primeros partidos como titular, pero cuando ha salido en la segunda parte ha demostrado que está en buena sintonía con el gol. En Palencia hizo el 0-3 definitivo, tras robar el balón a la defensa palentina y definir a la perfección, mientras que en la pasada jornada ante el Almazán cuando puso un pie en el terreno de juego el ataque del Salamanca se desatascó y las ocasiones comenzaron a fluir.

El Salamanca en este arranque de competición ha roto con su maleficio con el gol del año pasado, aunque el bajar de categoría también ha ayudado. El cuadro salmantino en Segunda Federación tuvo que jugar toda la primera vuelta para sumar cinco goles a favor, los mismos que ya tiene ahora. Aquella primera vuelta con Antonio Calderón en el banquillo dejó una racha de sequía goleadora que era una de las más negativas de todo el fútbol europeo.