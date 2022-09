La realidad del nuevo derbi salmantino

Este sábado (17:00 horas, Alfonso San Casto) se enfrentan la UD Santa Marta y el Salamanca UDS en el que esta temporada es el derbi de más nivel en el fútbol salmantino, aunque tenga que ser en la quinta categoría. El último precedente oficial se remonta a la campaña 2016/17, también en la quinta división de entonces, la Regional de Aficionados. Pero aquel enfrentamiento, con un Salamanca plagado de jugadores charros en pleno ascenso hacia categorías más importantes, no tiene nada que ver con el de esta semana, aunque el conjunto del Helmántico esté en horas muy bajas.

La diferencia entre el San Casto y el estadio de la capital, y el número de socios -unos 600 estima el Santa Marta, mientras que el último dato oficial del Salamanca era de 1.937- es abismal, pero dentro del terreno de juego la diferencia de estilo y filosofía es abismal.

Mientras que el equipo entrenado por María Hernández entrena como un equipo totalmente profesional, en horario matinal, los tormesinos tienen que hacerlo a última hora del día para que sus componentes puedan contabilizar el fútbol con sus otras responsabilidades: la gran mayoría de la plantilla de Mario Amatria todavía estudia, mientras Asensio, Tomi y Pablo desarrollan una labor profesional.

El Santa Marta presume de cantera (todos los futbolistas del primer equipo han pasado por sus categorías inferiores salvo Sebas) y 22 de sus futbolistas son de la tierra o llegaron a ella en su infancia. Mientras, en el Salamanca, solo Amaro, Mati y Mike Cordero (aunque nacido en Colombia) son salmantinos.

Hasta los objetivos de la temporada son diametralmente opuestos -los locales aspiran a mantener la categoría, mientras que todo lo que no sea el ascenso para el cuadro visitante sería un nuevo fracaso-, pero el sábado, cuando comience a rodar el balón en el San Casto, únicamente habrá once jugadores contra otros once.