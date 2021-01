Tablas en un entretenido derbi salmantino que saben a poco al Salamanca y contentan al Guijuelo (2-2)

Salamanca y Guijuelo firmaron tablas en un entretenido derbi en el Helmántico en el que los chacineros se llegaron a poner 0-2, pero los charros reaccionaron con una remontada a medias. Un empate con el que el Guijuelo puede estar satisfecho porque tiene tres partidos menos, pero que no vale a un Salamanca que se le escapa la vida.

Salió con más garbo el Salamanca en la primera parte consciente de lo que se jugaba. No olvidemos que el Guijuelo apenas había podido entrenarse esta semana por los casos de COVID-19 en su plantilla. Ese dominio de la pelota del equipo salmantino no se traducía en llegadas con peligro al área rival. Mientras, los chacineros se mostraban muy serios atrás, esperando en todo momento a robar el balón para salir a la contra. Pero el fútbol no siempre es más generoso con el que más tiene el esférico. La primera que tuvo el Guijuelo, fue para adentro. Un grave error en la salida del balón del central del Salamanca Ayala lo aprovechó Antonio Pino para plantarse en el área y rematar al fondo de las mallas.

Los pupilo de Lolo Escobar trataron de sobreponerse al duro trance, pero el Guijuelo siguió muy serio atrás taponando las internadas de los hombres de banda del Salamanca. Y de nuevo, la historia se repitió. Saque de banda del equipo chacinero muy cerca del área charra, que Ayala no acierta a despejar. El balón cae en las botas de Cristóbal Gil, que marca sin oposición.

Despertaron los del Helmántico a partir de ese momento porque no les quedaba otra opción. Avisó Amaro con un flojo remate de cabeza y, a siete para el descanso, ‘Puma’ Chávez perdonó lo imperdonable. Javi Navas le dio el paso de la muerte y el mexicano estrelló el balón contra el guardameta Salcedo. Al filo del descanso, un claro penalti de Razvan sobre Chávez es transformado con suficiencia por Sergio Molina.

En la segunda parte el Salamanca salió con las urgencias comprensibles por el resultado. El Guijuelo intentaba que se repitiera el guión de la primera mitad aunque tenía más problemas para frenar las embestidas blanquinegras. Con el paso de los minutos los chacineros notaron el cansancio y el Salamanca empezaba a aparecer por el área rival con más asiduidad y con más peligro. Lolo Escobar hizo debutar a Álex Camacho para que diera mayor profundidad a la banda izquierda charra. El gol seguía sin llegar y a veinte para el final Escobar se jugó el todo por el todo metiendo a un delantero centro por un central. Uxío por Ayala.

A renglón seguido del cambio llegó el empate. Magistral lanzamiento de falta desde 30 metros de Fer Llorente. Uno de los mejores goles de la historia del Salamanca UDS sin duda. Como mandan los cánones. Por la escuadra e inapelable.

El gol espoleó a los charros que se volcaron la victoria ante un Guijuelo que quedó muy tocado. Lo intentó de todas las formas posibles el Salamanca, pero el árbitro pitó el final con el 2-2 en el luminoso.