Sergio Molina, mediocentro del Salamanca, lo tiene claro: “Con lo que tenemos ahora no nos da para poder ganar”

Final del partido. El Salamanca pierde 0-3 ante el Celta B y es colista. Sergio Molina, una de las vacas sagradas del vestuario, camina solo hacia al fondo sur a saludar mientras que explota de impotencia y rabia y rompe a llorar.

–Se vino abajo tras la derrota ante el Celta B...

–Sí, era una mezcla de rabia y de impotencia ya que no nos están saliendo las cosas y eso que intentas hacer todo lo posible para que todo vaya bien.

–¿Qué le pasa al Salamanca?

–Es muy difícil responder eso ya que son muchos factores. No sé. Hemos probado todo tipo de sistemas. Ha estado Sergio Egea, ahora está Rafa Dueñas... La realidad es que los rivales son superiores a nosotros.

–La afición está en pie de guerra por la actitud de algunos jugadores...

–Entiendo su enfado y su crispación y es que son tres años ya que pasa lo mismo. El aficionado paga su abono para ver a su equipo y después no se corresponde con lo que se le vende o con lo que ellos esperan. Vamos a darlo todo. Bueno, vamos a dar un plus y es que yo cada vez que me pongo esta camiseta no me dejo nada y me vacío por el equipo.

–El club ha dado la baja a Monárrez por enfrentarse a aficionados...

–Nos lo han comentado en el vestuario y es una decisión del club y hay que respetarla.

–¿Hay que hacer limpia en Navidad?

–No soy nadie para decir lo que tienen que hacer. Eso lo decidirán el presidente, Rafa Dueñas, Octavio Mora y compañía. Mi opinión es que con lo que tenemos no nos da para poder ganar y esa es la cruda realidad.

–¿Se vende un objetivo irreal en verano cada año?

–Puede ser. Al principio el objetivo era estar entre los tres primeros y hemos visto que no es así. Tendremos que cambiar para luchar por estar entre el cuarto y el sexto y tener todavía opciones de pelear por ir a la Segunda B pro la próxima temporada.

–A nivel individual su rendimiento está siendo bueno...

–Pues estoy triste igualmente. Lo individual cuando está el equipo en una situación así pasa a un segundo plano. Preferiría jugar no tan bien y que ganáramos.

–Nacido en Madrid pero viendo cómo lloraba el domingo parece de Salamanca de toda la vida...

–Bueno llevo ya tres años aquí y cada año te vas implicando más y me gusta ganar. La situación en la que estamos es muy difícil y el domingo tenía que explotar de rabia y de impotencia.