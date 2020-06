Sergio Molina, jugador del Salamanca: “Le he dicho al club que se mueva ya que yo quiero un proyecto para ascender”

–Bien. Sigo aquí en Salamanca. No me he ido todavía a Madrid porque vino mi novia antes de que empezara todo y aquí estamos. Ella se vino cuando cancelaron las clases en Madrid y decidimos quedarnos aquí. Estamos muy cómodos aquí en Villares de la Reina porque si nos vamos a Madrid tendríamos que irnos o a casa de sus padres o a la de los míos y no tenemos tanto espacio por lo que vamos a esperar que la cosa esté más tranquila en Madrid. Lo único que los días antes de que comenzara todo dejé al perro allí en Madrid y con todo esto no he podido ir a por él.

Sergio Molina Beloqui (Madrid, 24 años) tiene contrato para la próxima temporada con el Salamanca pero no quiere otra campaña de decepción sino que es ambicioso y quiere mirar hacia arriba. Pide al club que se mueva ya en la planificación del próximo curso para hacer las cosas bien y así se lo ha hecho saber. El madrileño reconoce que firmó dos años por el Salamanca para subir a Segunda. Sergio Molina además se pone en la piel del aficionado del Helmántico ya que argumenta que necesitan hechos y no tantas palabras como se han venido dando en las dos últimas campañas.

–Esperando noticias del club. Les veo muy parados y todos los clubes ya se están moviendo aunque haya incertidumbre de cara a la próxima temporada. Mi opinión, que así se lo he hecho saber a gente del club, es que deberían ir preparando cosas para la próxima temporada. Yo se lo he dicho porque ya es un hándicap hacer un equipo casi nuevo con 15 jugadores nuevos, pero es que eso pasa siempre en Segunda B. Primero que decidan quién será el director deportivo, después que confirmen quién será el entrenador y que se pongan a diseñar el equipo.

–Yo no quería acabar así. Me hubiera gustado que hubiéramos podido jugar aunque comprendo que los medios en Segunda B no son los mismos que en Primera y Segunda. No veo a los equipos de Segunda B pagando test dos o tres veces cada semana.

–No ha sido la mejor temporada de Sergio Molina...

–No. Comencé muy bien pero no estoy contento con mi temporada a nivel individual. Debería haber dado un paso adelante y no se ha dado. Al final bajamos todos el nivel. Pero no hay que buscar excusas a pesar de todo lo que ha pasado. Puede que haya influido que no tuve una pretemporada normal y me incorporara tarde pero cuando llegué aunque ya se había iniciado el campeonato empecé con mucha ilusión y con muchas ganas pero no han acabado saliendo las cosas como hubiera querido.

–¿Qué objetivo tiene que tener el Salamanca la próxima temporada 2020-2021?

–Se llevan dos temporadas hablando de ascenso a Segunda División pero hay que comenzar a dar pasos para hacerlo. La gente está cansada de muchas palabras pero no hechos. Lo que se necesita es movimiento. Tenemos que luchar por meternos en la Segunda B Pro y pensar en algo más como un ascenso a Segunda. Soy ambicioso y yo no me he quedado aquí en Salamanca por otra cosa que no sea subir a Segunda División. Firmé por dos años con la ambición de hacer algo bueno aquí en Salamanca. Yo quiero crecer y hacerlo con el club.