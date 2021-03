Sando, presidente del Unionistas: “Si subiéramos a Segunda y el Helmántico estuviera en venta barajaríamos comprarlo”

El presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, afronta el derbi del domingo en el Helmántico ante el Salamanca a las 17.00 horas con la esperanza de certificar su pase a la Primera RFEF. Quiere ir paso a paso y no lanzar las campanas al vuelo pero si la temporada acaba en un ascenso a Segunda reconoce que si el Helmántico estuviera en venta barajarían la opción de comprarlo.

–Llega el Unionistas como favorito...

–Llegamos muy bien al derbi. En algunos partidos anteriores las sensaciones no estaban siendo tan buenas pero resolvimos esas dudas que había con la victoria en Guijuelo. Además llegamos con la ilusión de conseguir la clasificación de la Primera RFEF y eso nos da ganas extra.

–¿Qué necesita el Unionistas para ser equipo de Primera RFEF tras el choque del Helmántico?

–Hemos hecho tantas cuentas... Lo que queremos es ganar el derbi para estar más tranquilos la última jornada contra el Racing de Ferrol, que con la situación de confinamiento que están viviendo se puede complicar todo y que no se puedan disputar todos los aplazados. En caso de que no se puedan jugar la Federación haría un coeficiente de puntos. Si no gana el Celta B que juega antes con el Deportivo y pierde el Zamora podemos tenerlo hecho si ganamos.

–Cuanto antes se certifique el reto mejor para el club...

–Sí, y si no esperamos al final como siempre mejor ya que será bueno para nuestra salud no tener que sufrir en la última jornada.

–¿Se ve celebrando el pase a Primera RFEF en el césped del Helmántico?

–Si se produce lo celebraré y es que un ascenso lo merece pero lo haré con respeto como he hecho en otros campos y como he visto a otros equipos hacerlo en nuestra casa. Estaré muy contento y en privado con los jugadores lo celebraré. Ya no es solo por hacerlo ante nuestro máximo rival sino que tengo muchas ganas de festejar la Primera RFEF.

–¿Cómo está el proceso judicial de los símbolos de la UDS?

–Pendiente de un juzgado. Con la pandemia se ha retrasado y es que entiendo que hay temas mucho más importantes que éste y no tendrá tanta prioridad como otras cosas más urgentes. No ha habido ninguna comunicación recientemente y no sabemos cuándo será.

–Será el último derbi en un tiempo...

–Sí, pero todavía tenemos que asegurar nosotros la Primera RFEF. Pero sí, el otro día contra el Guijuelo nos pasó lo mismo y se notó en nuestros aficionados que fueron al Municipal. Ya que será el último en algún tiempo, mínimo una temporada, habrá que disfrutarlo.

–Seguro que va a echar de menos al Salamanca...

–Estar los dos en la misma categoría tiene cosas buenas y malas. En lo positivo el hecho de que coincidamos en la misma Liga nos hace crecer a los dos y nos hace mejores en ese clima especial de querer ser mejores que el otro. Pero en el aspecto negativo en Salamanca con varios proyectos nos restamos apoyos, patrocinadores y demás.

–Vamos, que lo echará de menos...

–Los aficionados serán los que más lo echen de menos ya que para las directivas son dos partidos de mucho trabajo y de mucha carga emocional. Para mi tranquilidad será mejor que no haya derbis.

–¿Si suben a Segunda se han planteado comprar el Helmántico?

–Primero tenemos que asegurar el primer objetivo de la Primera RFEF y no podemos lanzar las campanas al vuelo que no es matemático todavía, pero una vez que así sea lucharíamos por ir a Segunda. En caso de subir, intentaríamos adecuar todo a la categoría y trabajaríamos y haríamos todo lo que esté en nuestra mano.

–¿Pero si consiguen un inversor o los fondos necesarios comprarían el Helmántico?

–El Helmántico es una propiedad privada y si quiere vender y estamos en Segunda División se podrían ver todas las opciones. Sería bonito que pudiéramos estar en Segunda pero también sería un problema para todos a nivel de organización, ya que, por ejemplo, habría que hacer modificaciones en el Reina Sofía. Barajaríamos todas las opciones si esa situación se acaba produciendo.

–¿Qué porcentaje del éxito de la temporada Diego Hernansanz?

–Como el resto. El trabajo en el club lo hacen sus trabajadores, directivos, cuerpo técnico y todos colaboran en los fichajes. Cuando llegue el momento hablaremos de su salida del club con los socios y en los medios y lo explicaremos.