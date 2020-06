El primer gran traspaso del fútbol salmantino no lleva el sello de ninguno de los clubes de la Segunda B. Ese honor es para la pichichi mirobrigense Carmen Álvarez y su fichaje por el Atlético de Madrid Femenino. Su enorme olfato goleador le ha llevado, pese a no tener ni la mayoría de edad, a dar el salto a la élite del fútbol femenino español con tan solo apuntes en categoría nacional. La pasada temporada no la llegó casi ni a disfrutarla, debido la grave lesión de rodilla que sufrió en el choque de su consagración como la gran perla del fútbol femenino charro en el estadio Helmántico ante el Atlético de Madrid B. Encuentro en el que firmó un hat-trick. Y este recién terminado curso, el coronavirus le ha truncado el sueño del ascenso con el que ha sido su club estos tres años, el Salamanca Fútbol Femenino.

Sin embargo pese a no completar una temporada íntegra, sus virtudes no han pasado desapercibidas no solo para el que ya es su equipo, sino para el resto de grandes conjuntos del fútbol femenino nacional, que se han interesado en las últimas semanas por hacerse con sus servicios. Su pichichi de invierno con 17 tantos (la máxima artillera de todo el fútbol nacional español) y los 26 que ha hecho en el global del curso han sido su último aval camino de la élite, pese a que aún no tiene ni la mayoría de edad...