Villares sobre el 'final' de las obras en el Helmántico: «Se actuará lo más rápido posible» En la misma línea, desde el Consistorio también subrayan que «procuramos buscar siempre el bien común, y no de una única institución o de una persona solo»

Jaime García Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

A cuatro días para el partido de Liga entre el Salamanca UDS y la UD Ourense, desde el Ayuntamiento de Villares admiten que el club salmantino sigue sin entregar la documentación, ni tan siquiera se han puesto en contacto con el Consistorio. Desde Villares siguen esperando a que la entidad charra comunique el fin de las obras, para que así la arquitecta pueda realizar la comprobación de las mejoras.

En ese sentido, añaden que el haber terminado los trabajos de reforma no quiere decir que se volverá al estadio Helmántico, ya que la supervisión de la arquitecta puede desembocar en un informe negativo al no contar con todo en regla. Sin embargo, el Ayuntamiento también asegura que una vez se cuente con toda la documentación «estaremos encantados de, en cuanto se pueda, actuar lo más rápido posible», ya que el Consistorio reitera que «buscamos el bien común de todas las partes».

Pero, ello no significa que la obra en el estadio de la carretera de Zamora sea la prioridad en el Ayuntamiento de Villares porque como subrayan desde el comienzo del problema: «El Consistorio procura buscar siempre el bien común, y no de una única institución o de una persona solo», recalcan.