Tomi, la sonrisa del goleador: «Si hubiera sido en el Helmántico la celebración habría sido el doble» El autor del tanto que otorgó el triunfo al Salamanca UDS este pasado domingo reconoce lo siguiente: «Buscamos el gol hasta el final y de esta manera la euforia fue mayor»

Alex G. Santana Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

El gran protagonista del choque del domingo contra la UD Ourense fue Tomi, puesto que su gol en el minuto 96 sirvió para que el Salamanca UDS se hiciera con tres puntos valiosísimos. La alegría desbordada en Las Pistas continuó ayer en el Tori, donde el equipo de Jorge García inició una nueva semana de entrenamientos. El extremo, ex del Santa Marta, no ocultaba su satisfacción: «Las victorias en los últimos minutos siempre provocan mucha euforia y más si eres tu el autor del gol».

Sin embargo, quiso quitarse importancia: «El domingo me tocó a mí marcar, pero en el fútbol lo importante es el colectivo. Sin la ayuda de todo el equipo no habría sido posible ese gol». Durante el entrenamiento, con diferente intensidad para titulares, suplentes y lesionados, surgió el debate: ¿Es mejor ganar 1-0 en el añadido o 4-40?».

El autor del tanto eligió su opción: «Son situaciones diferentes, pero yo prefiero esta porque nos pusimos todos más eufóricos y lo estábamos esperando».

Costó marcar hasta el tiempo añadido y el actor principal explica la acción: «Vi que el balón iba a entrar al área y que mi compañero Javi (Delgado) le iba a ganar la posición a su defensa. Así que dije: me va a caer ahí el balón y pude meter la punterita y mandar el balón al fondo de las mallas».

Tomi considera que el gol hizo justicia: «Ellos propusieron poco y vinieron a hacer su partido. Nosotros dominamos el balón y es verdad que no tuvimos muchas ocasiones, pero siempre estuvimos buscando el gol y al final llegó en una de las últimas jugadas».

En los últimos partidos le está tocando salir desde el banquillo, pero él sigue trabajando: «Tengo la confianza del míster y del cuerpo técnico y si me toca entrar de suplente o voy a hacer igual o mejor que cuando esté de titular «. Por último, reconocía un deseo para el futuro: «Me he imaginado que si ese gol hubiera sido en el Helmántico la celebración hubiera sido el doble».