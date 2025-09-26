«Tirar la toalla nunca fue una opción, aunque han sido nueve meses de mucha frustración»

Asier persigue a Tomi en un entrenamiento de esta semana en el anexo.

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:52

Asier Domínguez (Salamanca, 1 de enero de 2006) vuelve a sonreír. Después de nueve meses muy complicados por un problema en las vértebras, uno de los canteranos más prometedores está de nuevo a las órdenes de Jorge García, aunque afirma que va sin prisas, después de mucho trabajo en solitario con la ayuda de los fisios y recuperadores.

Ya es uno más en los entrenamientos. ¿Cómo se encuentra?

—Me voy encontrando bien, con buenas sensaciones. Ahora hay que seguir poco a poco.

Se le ve feliz.

—La verdad es que desde fuera se echa mucho de menos y tienes mucha frustración, pero, como tú dices, estoy volviendo a coger el ritmo, así que estoy muy contento y feliz.

¿Cómo de duros han sido estos nueve meses?

—La verdad es que sí. Después de algún que otro diagnóstico al final dieron con la tecla. Y lo que te digo, tenía mucha frustración porque echaba mucho de menos la pelota. Ahora solamente me queda remar y seguir trabajando.

¿Se le pasó en algún momento por la cabeza tirar la toalla?

—No, no. Eso nunca fue una opción. Yo siempre voy a seguir y voy a dar el máximo que pueda, intentando aprender y trabajar.

¿Le está costando seguir el ritmo de los entrenamientos?

—La verdad es que ellos ya llevan un ritmo bastante algo y me estoy haciendo a él poco a poco. Me veo un poco flojete, pero lo bueno es ir cogiendo sensaciones y probándome para intentar poco a poco coger ese ritmo que tanto extraño.

¿Qué le dicen Jorge García y el resto del cuerpo técnico?

—Que esté centrado en lo mío. En trabajar y mejorar, y sobre todo en ir cogiendo esa parte física que he perdido durante este tiempo.

¿Se ha marcado algún plazo para volver a jugar?

—Bueno, llevo ya un par de semanas trabajando para ello y espero que la semana que viene ya pueda bajar a jugar con mi equipo (el filial de Regional de Aficionados), y poder aportar lo máximo posible y llevarnos los tres puntos.

Imagino que para su confianza será importante que pese a tener ficha con el filial, le reclamen para entrenar con el primer equipo.

—Siempre es un orgullo entrenar con ellos. Subir, aprender y estar alrededor de gente maravillosa a la que se le da muy bien este deporte. Además, me sirve para coger conocimientos y llevarlos a la práctica para cuando juegue con mi equipo.