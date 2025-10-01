El Salamanca UDS regresa al trabajo con Hugo Marcos totalmente recuperado El lateral diestro completó su primera sesión con el grupo en la mañana de este miércoles, mientras que Dani Hernández se ejercitó en la recta final del entrenamiento con una carrera continua

Jaime García Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:05 Comenta Compartir

A cuatro días de afrontar una nueva cita en la competición doméstica, el Salamanca UDS volvió a trabajo en el anexo al Tori tras la jornada de descanso de ayer con la segunda sesión de entrenamiento de la semana. Los charros tienen la mirada puesta en la cita dominical, a las 17 horas, contra el Sámano lejos de casa.

Los jugadores de Jorge García saltaron al verde del Tori con la principal novedad de Hugo Marcos, quién cumplió su primera sesión completa con el resto de integrantes de la primera plantilla después de dejar atrás sus problemas físicos. Cabe recordar que Hugo Marcos tan solo ha sido de la partida en el duelo de Copa RFEF ante el Guijuelo el pasado 2 de agosto, cuando disputó 20 minutos.

Ampliar Dani Hernández en la recta final de la sesión.

Por tanto, el técnico salmantino dirigió una sesión en la que no contó con los lesionados Lara y Dani Hernández, bien es cierto que éste último apareció en el tramo final para ejercitarse mediante una carrera continua. Entre tanto, la sesión, marcada por la intensidad, sirvió para ajustar detalles defensivos de cara al próximo partido en tierras cántabras.