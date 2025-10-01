Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Salamanca UDS regresa al trabajo con Hugo Marcos totalmente recuperado

El lateral diestro completó su primera sesión con el grupo en la mañana de este miércoles, mientras que Dani Hernández se ejercitó en la recta final del entrenamiento con una carrera continua

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:05

A cuatro días de afrontar una nueva cita en la competición doméstica, el Salamanca UDS volvió a trabajo en el anexo al Tori tras la jornada de descanso de ayer con la segunda sesión de entrenamiento de la semana. Los charros tienen la mirada puesta en la cita dominical, a las 17 horas, contra el Sámano lejos de casa.

Los jugadores de Jorge García saltaron al verde del Tori con la principal novedad de Hugo Marcos, quién cumplió su primera sesión completa con el resto de integrantes de la primera plantilla después de dejar atrás sus problemas físicos. Cabe recordar que Hugo Marcos tan solo ha sido de la partida en el duelo de Copa RFEF ante el Guijuelo el pasado 2 de agosto, cuando disputó 20 minutos.

Dani Hernández en la recta final de la sesión.

Por tanto, el técnico salmantino dirigió una sesión en la que no contó con los lesionados Lara y Dani Hernández, bien es cierto que éste último apareció en el tramo final para ejercitarse mediante una carrera continua. Entre tanto, la sesión, marcada por la intensidad, sirvió para ajustar detalles defensivos de cara al próximo partido en tierras cántabras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne
  2. 2 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  3. 3 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  4. 4 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...»
  5. 5 Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
  6. 6 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  7. 7 El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros
  8. 8 El gratis total
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 30 de septiembre
  10. 10 La esperada serie con la que redescubrir Salamanca se estrena inminentemente: «Esperamos volver el año que viene»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Salamanca UDS regresa al trabajo con Hugo Marcos totalmente recuperado

El Salamanca UDS regresa al trabajo con Hugo Marcos totalmente recuperado