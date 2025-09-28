El Salamanca UDS regresa a los puestos de playoff: así queda la clasificación en el Grupo I de la Segunda RFEF
Los de Jorge García ocupan la quinta posición después de cosechar siete puntos
Salamanca
Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:32
El Salamanca UDS doblegó a la UD Ourense con un tanto agónico de Tomi (1-). Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge García regresa a los puestos de playoff de ascenso gracias a los 7 puntos cosechados después de cuatro jornadas. Los salmantinos llegan a la quinta jornada del campeonato con 6 goles a favor y 4 en contra.
El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación es el Deportivo Fabril, que se mantiene invicto. Con la misma hoja de ruta, el Real Ávila ocupa la segunda posición con 12 puntos. Tras ellos, aparece el Real Oviedo Vetusta (10 puntos) y completan los puestos de fase de ascenso la Gimnástica Segoviana (7) y el Salamanca UDS. El Marino de Luanco y el Numancia, ambos también con 7 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.
En la parte baja de la tabla, el Burgos B es decimotercero con 3 puntos, por lo que ocupa la plaza de playout. Por otro lado, ocupan la zona roja el Atlético Astorga, también con tres puntos, seguido por el Villaviciosa y UP Langreo, los dos conjuntos con 2 puntos en su casillero. Por su parte, la UD Ourense cerró la jornada como penúltimo clasificado y el Sámano quedan relegado a la última posición con 1 punto.
Los resultados de la 4ª jornada
Burgos B 1-1 UP Langreo
Sámano 1-2 SD Sarriana
Marino de Luanco 1-1 Bergantiños
Rayo Cantabria 2-3 Deportivo Fabril
Valladolid Promesas 1-3 Atlético Astorga
Numancia 1-0 Segoviana
Real Ávila 1-0 Villaviciosa
Salamanca UDS 1-0 UD Ourense
Coruxo 2-2 Oviedo Vetusta
Próxima jornada
En el siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS volverá a hacer las maletas para afrontar su tercer desplazamiento del curso. Los pupilos de Jorge García se verán las caras con el Sámano, que cuenta con 1 punto tras cuatro partidos, en un encuentro que está fijado para el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 17 horas.
