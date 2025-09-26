Salamanca UDS - UD Ourense: horario y cómo seguir en directo el partido de Segunda Federación El equipo de Jorge García vuelve a jugar en Las Pistas

La Gaceta Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:41

El Salamanca UDS afronta este fin de semana frente a la UD Ourense la cuarta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación, en la que buscará la reacción después de su primera derrota contra el Deportivo Fabril. Los de Jorge García, con 4 puntos, quieren la victoria en casa para mirar hacia la parte alta de la clasificación.

Horario del Salamanca UDS - UD Ourense

El encuentro entre el Salamanca UDS y la UD Ourense se juega este domingo 28 de septiembre, a partir de las 17:00 horas. Será el segundo partido como locales de los de Jorge García después del que terminó en victoria contra el Atlético Astorga.

Dónde ver el Salamanca UDS - UD Ourense

En la página web de LA GACETA haremos la narración online del partido entre el Salamanca UDS y la UD Ourense, en la que te contaremos todos los detalles de lo que suceda en el mismo. En esta ocasión, no podrá seguirse por TV.

Dónde se juega el Salamanca UDS - UD Ourense

Las Pistas del Helmántico acogen por segunda vez en esta temporada 2025/26 el partido del Salamanca UDS, después de que el estadio Helmántico no esté listo todavía.