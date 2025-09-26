Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salamanca UDS - UD Ourense: horario y cómo seguir en directo el partido de Segunda Federación

El equipo de Jorge García vuelve a jugar en Las Pistas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:41

El Salamanca UDS afronta este fin de semana frente a la UD Ourense la cuarta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación, en la que buscará la reacción después de su primera derrota contra el Deportivo Fabril. Los de Jorge García, con 4 puntos, quieren la victoria en casa para mirar hacia la parte alta de la clasificación.

Horario del Salamanca UDS - UD Ourense

El encuentro entre el Salamanca UDS y la UD Ourense se juega este domingo 28 de septiembre, a partir de las 17:00 horas. Será el segundo partido como locales de los de Jorge García después del que terminó en victoria contra el Atlético Astorga.

Dónde ver el Salamanca UDS - UD Ourense

En la página web de LA GACETA haremos la narración online del partido entre el Salamanca UDS y la UD Ourense, en la que te contaremos todos los detalles de lo que suceda en el mismo. En esta ocasión, no podrá seguirse por TV.

Dónde se juega el Salamanca UDS - UD Ourense

Las Pistas del Helmántico acogen por segunda vez en esta temporada 2025/26 el partido del Salamanca UDS, después de que el estadio Helmántico no esté listo todavía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  3. 3 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  4. 4 «Ahora todo parece un desierto»
  5. 5 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  6. 6 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  7. 7 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  8. 8 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  9. 9 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  10. 10 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca UDS - UD Ourense: horario y cómo seguir en directo el partido de Segunda Federación

Salamanca UDS - UD Ourense: horario y cómo seguir en directo el partido de Segunda Federación