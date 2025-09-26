Salamanca UDS - UD Ourense: horario y cómo seguir en directo el partido de Segunda Federación
El equipo de Jorge García vuelve a jugar en Las Pistas
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:41
El Salamanca UDS afronta este fin de semana frente a la UD Ourense la cuarta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación, en la que buscará la reacción después de su primera derrota contra el Deportivo Fabril. Los de Jorge García, con 4 puntos, quieren la victoria en casa para mirar hacia la parte alta de la clasificación.
Horario del Salamanca UDS - UD Ourense
El encuentro entre el Salamanca UDS y la UD Ourense se juega este domingo 28 de septiembre, a partir de las 17:00 horas. Será el segundo partido como locales de los de Jorge García después del que terminó en victoria contra el Atlético Astorga.
Dónde ver el Salamanca UDS - UD Ourense
En la página web de LA GACETA haremos la narración online del partido entre el Salamanca UDS y la UD Ourense, en la que te contaremos todos los detalles de lo que suceda en el mismo. En esta ocasión, no podrá seguirse por TV.
Dónde se juega el Salamanca UDS - UD Ourense
Las Pistas del Helmántico acogen por segunda vez en esta temporada 2025/26 el partido del Salamanca UDS, después de que el estadio Helmántico no esté listo todavía.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.