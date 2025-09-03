Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Salamanca UDS por fin dice qué pasa con la campaña de abonos

El club del Helmántico, como avanzó este diario, asegura tenerla preparada y excusa su retraso en las obras del estadio: «Se ha decidido aplazar su presentación hasta poder confirmar aspectos relacionados con el estadio»

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:20

El Salamanca UDS ha querido dirigirse este miércoles a su afición con un mensaje de disculpa por los retrasos en los plazos previstos para las obras del Estadio Helmántico, que han ido directos a la línea de flotación de la campaña de abonados.

En este sentido, el club blanquinegro asegura tener ya preparada la propuesta (tal y como avanzó este diario), diseñada para reforzar el vínculo con la grada y lanzar la nueva temporada con ilusión y ambición. No obstante, el club ha decidido aplazar su presentación hasta poder confirmar aspectos relacionados con el estadio, de manera que las condiciones ofrecidas estén alineadas con la situación real de las instalaciones.

La entidad también ha querido agradecer expresamente el apoyo institucional recibido. Por un lado, al Ayuntamiento de Villares de la Reina, por su acompañamiento constante en todo el proceso de reformas; y por otro, al Ayuntamiento de Salamanca, que ha facilitado el uso provisional de otras instalaciones para que el equipo pueda mantener su actividad deportiva.

«Seguimos trabajando con responsabilidad, compromiso y dedicación. Seguimos construyendo #LaUniónDelFuturo», concluye el comunicado del club, que mantiene a la afición a la espera de novedades inminentes tanto en lo relativo a las obras como a la esperada campaña de abonados.

