Parra, Tomi y Leo Mendes a su llegada a la sesión de entrenamiento del pasado lunes. LAYA

El Salamanca UDS ya tiene fecha y hora para la salida contra el Fabril

El equipo dirigido por Jorge García visita al filial del Deportivo de La Coruña en el encuentro correspondiente a la tercera jornada en el Grupo I de la Segunda RFEF

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:32

La Real Federación Española de Fútbol anunció el horario de los encuentros correspondientes a la tercera jornada en el Grupo I de la Segunda Federación. Un fin de semana donde el Salamanca UDS afrontará su segunda salida en el campeonato doméstico citándose, en esta ocasión, con el Deportivo Fabril en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

La RFEF fijó como hora de inicio de la contienda las 17:00 horas, y el partido tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre. En la pasada campaña, el equipo de Jorge García dio en esta plaza un paso de gigante para asegurar la permanencia en la categoría gracias a un señor gol de Martín Galván tras el descanso.

