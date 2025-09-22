Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La plantilla de la UD Sámano en Vallegón, donde jugará el Salamanca UDS el 5 de octubre próximo.

El Salamanca UDS ya tiene fecha y hora para estrenarse sobre el césped artificial de Vallegón

Se medirá a la UD Sámano este próximo domingo 5 de octubre

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:03

Sin que las instituciones acaben de confirmar la intención del Salamanca UDS de jugar este próximo domingo en el estadio Helmántico frente a la UD Ourense -nadie del club se ha puesto en contacto a estas horas con el Consistorio para hacer uso de Las Pistas-, la RFEF ha dado oficialidad a los horarios de una semana después.

Los blanquinegros abrirán el mes de octubre en Cantabria, en concreto en el Campo de Fútbol de Vallegón, donde nunca ha jugado un choque oficial hasta la fecha y que será el primero que juegue este curso sobre césped sintético. Allí juega la UD Sámano y frente al modesto conjunto del Norte se las verá este domingo 5 de octubre, a partir de las 17:00 horas.

El resto de esta quinta jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda RFEF queda así:

Atlético Astorga – Deportivo Fabril, sábado (17:30)

UP Langreo – Rayo Cantabria, sábado (18.00)

Real Oviedo Vetusta – Burgos Promesas, domingo (16:30)

Bergantiños – Real Valladolid Promesas, domingo (17:00)

SD Sarriana – Numancia, domingo (17:00)

UD Ourense – Real Ávila, domingo (17:00)

Lealtad de Villaviciosa – Marino de Luanco, domingo (17:15)

Gimnástica Segoviana - Coruxo, domingo (18:00)

