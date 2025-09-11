El Salamanca UDS confirma que Las Pistas albergarán el estreno de Liga en casa Los de Jorge García se verán las caras, a partir de las 12 horas, con el Atlético Astorga este domingo 14 de septiembre

La Gaceta Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:36

El Salamanca UDS comunicó a través de sus redes sociales que el primer partido de Liga como local se desarrollará en Las Pistas. Los charros se miden con el Atlético Astorga este domingo 14 de septiembre a las 12 horas. Por lo que la entidad salmantina, pese a que los operarios están intensificando esfuerzos para tener cuanto antes las obras de mejora, no podrá contar con el estadio Helmántico como escenario.

También, anunció el precio de las entradas para la cita. La venta en la taquilla comenzará a las 11 horas: Mayores de 18 años 18 €; Menores 13-17 años 14 €; Menores 7-12 años 10 €; Menores 0-6 años 5 €.