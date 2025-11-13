El Salamanca UDS – Ávila no será el único partido de este fin de semana en el Helmántico Los blanquinegros mudan a su juvenil A del Tori al estadio, donde jugará como local a partir de ahora. El debut se producirá ya este sábado

El Helmántico acogerá partidos de fútbol todos los fines de semana de aquí al final de la temporada, si las administraciones públicas no dictan lo contrario. El club blanquinegro, tras conseguir reabrir el recinto de la carretera de Zamora este mismo noviembre («bajo su responsabilidad» en el caso del choque frente al Coruxo del pasado día 2), ha decidido darle más vida que la del primero equipo a partir de ahora.

Como cada vez que esta idea se ha puesto sobre la mesa, la cantera es la agraciada. Y más en concreto, su juvenil A.

Así las cosas, el club blanquinegro ya le ha comunicado a la RFCyLF que muda al conjunto que dirige Alonso Fernández (que ocupa la 4ª posición en la Liga Nacional, con 8 jornadas ya disputadas) de El Tori al estadio. Con una condición, que la disputa de estos partidos no haga mella en el césped de cara a los que después tiene que disputar el primer equipo.

La respuesta federativa no se ha hecho esperar y ya se le ha asignado de aquí al final de la temporada el recinto de la carretera de Zamora como nuevo feudo del juvenil A.

Será este mismo sábado —a partir de las 16:00 horas y con el Puente Castro como rival— cuando se produzca el debut del juvenil en su nuevo feudo, a 25 horas de que el primer equipo reciba al Real Ávila y en medio de la borrasca 'Claudia'.

No será la única vez que tanto el primer equipo como el juvenil coincidan el mismo fin de semana jugando en el Helmántico. Tras este choque habrá 5 fines de semana más con doblete de partidos en el estadio: el del 30 de noviembre, cuando los de Jorge García reciban al Burgos Promesas en 2ª RFEF y los juveniles se midan con el Parquesol; el del 14 de diciembre, con duelos ante el Oviedo Vetusta y el Victoria, respectivamente; el del 18 de enero, cuando visiten el estadio el Real Valladolid Promesas y el juvenil A del Diocesanos; el del 19 de abril, con partidos frente al Fabril y el juvenil B del Burgos; y el 3 de mayo, cuando los de Jorge García cerrarán la Liga frente al Lealtad, mientras que los de Alonso recibirán al Numancia.

No es la primera vez que el Helmántico es sede fija de equipos de la cantera blanquinegra. Cabe recordar que en la campaña 19/20, el filial disputó sus choques locales ahí. Y esa ha sido la idea con el juvenil durante los dos cursos anteriores, aunque no acabó cuajando y tan solo acabó disputando 4 choques en total.