El Salamanca UDS, más de un año sin ganar en césped artificial

El Salamanca UDS se enfrenta este domingo —17:00 horas— al terreno de juego que más se le atraganta: el césped artificial. Pese a que los blanquinegros entrenan no pocas veces a la temporada sobre esta superficie en los campos de El Tori, lo cierto es que nunca ha acabado de cogerle el toque luego en competición oficial. Especialmente en la Segunda Federación, donde ha puesto 33 puntos en juego en 11 choques jugados a domicilio sobre esta superficie, y tan solo ha sido capaz de sumar finalmente 8. Los números son la prueba del algodón: ha ganado 2 partidos sobre césped sintético, ha empatado otros 2 y ha perdido los 7 restantes. Ha encajado 13 tantos en contra y ha anotado 9.

El conjunto de Jorge García, que esta temporada ya ha pinchado en su único choque sobre esta superficie —empató 2-2 frente al Bergantiños en As Eiroas en la primera jornada de la competición regular, y aunque las sensaciones finales fueron buenas, el resultado pudo ser peor—, debuta en los campos de Vallegón, donde juega el modesto Sámano, con una racha de cuatro encuentros seguidos sin ganar. Que no es la peor de la serie en 2ª Federación, ya que llegó a encadenar cinco sin sumar los tres puntos con anterioridad.

En total, los blanquinegros llevan más de un año —el contador a día de hoy va por 384 días— sin sumar un triunfo sobre césped sintético; el último fue en el Municipal de Guijuelo el 14 de septiembre del pasado año, con un solitario tanto de Caramelo. Y desde entonces suma dos empates y dos derrotas.

Más allá de la incomodidad de jugar sobre césped sintético, hay un factor que a simple vista resulta clave: a los blanquinegros les cuesta un mundo dejar la portería a cero sobre esta superficie. De hecho, de las tres veces que lo ha logrado hacer, ha ganado dos. Aunque a su favor cuenta, sin que haya sabido explotarlo del todo, con un olfato más o menos regular en estos partidos sobre césped artificial, ya que, salvo en 3 —dos de ellos concluyeron con empate—, ha sido capaz de ver portería en todos y cada uno de sus once partidos de Segunda Federación sobre la hierba artificial.

Tras el partido del domingo, al Salamanca UDS le quedarán dos choques más sobre esta superficie: en el Nuevo Ganzábal de Langreo, donde no sumó un solo punto nunca, el 29 de marzo, y en A Ribela, donde juega la Sarriana 15 días antes.