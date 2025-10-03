Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Salamanca UDS celebrando su último triunfo sobre césped artificial el pasado 14 de septiembre.

El Salamanca UDS, más de un año sin ganar en césped artificial

Los blanquinegros solo han sumado 8 puntos de 33 en campos sintéticos de 2ª RFEF

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:47

Comenta

El Salamanca UDS se enfrenta este domingo —17:00 horas— al terreno de juego que más se le atraganta: el césped artificial. Pese a que los blanquinegros entrenan no pocas veces a la temporada sobre esta superficie en los campos de El Tori, lo cierto es que nunca ha acabado de cogerle el toque luego en competición oficial. Especialmente en la Segunda Federación, donde ha puesto 33 puntos en juego en 11 choques jugados a domicilio sobre esta superficie, y tan solo ha sido capaz de sumar finalmente 8. Los números son la prueba del algodón: ha ganado 2 partidos sobre césped sintético, ha empatado otros 2 y ha perdido los 7 restantes. Ha encajado 13 tantos en contra y ha anotado 9.

El conjunto de Jorge García, que esta temporada ya ha pinchado en su único choque sobre esta superficie —empató 2-2 frente al Bergantiños en As Eiroas en la primera jornada de la competición regular, y aunque las sensaciones finales fueron buenas, el resultado pudo ser peor—, debuta en los campos de Vallegón, donde juega el modesto Sámano, con una racha de cuatro encuentros seguidos sin ganar. Que no es la peor de la serie en 2ª Federación, ya que llegó a encadenar cinco sin sumar los tres puntos con anterioridad.

En total, los blanquinegros llevan más de un año —el contador a día de hoy va por 384 días— sin sumar un triunfo sobre césped sintético; el último fue en el Municipal de Guijuelo el 14 de septiembre del pasado año, con un solitario tanto de Caramelo. Y desde entonces suma dos empates y dos derrotas.

Más allá de la incomodidad de jugar sobre césped sintético, hay un factor que a simple vista resulta clave: a los blanquinegros les cuesta un mundo dejar la portería a cero sobre esta superficie. De hecho, de las tres veces que lo ha logrado hacer, ha ganado dos. Aunque a su favor cuenta, sin que haya sabido explotarlo del todo, con un olfato más o menos regular en estos partidos sobre césped artificial, ya que, salvo en 3 —dos de ellos concluyeron con empate—, ha sido capaz de ver portería en todos y cada uno de sus once partidos de Segunda Federación sobre la hierba artificial.

Tras el partido del domingo, al Salamanca UDS le quedarán dos choques más sobre esta superficie: en el Nuevo Ganzábal de Langreo, donde no sumó un solo punto nunca, el 29 de marzo, y en A Ribela, donde juega la Sarriana 15 días antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rafa Nadal ya está en Salamanca
  2. 2 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  3. 3 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  4. 4 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  5. 5 Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas
  6. 6 Fuerte repercusión de la huelga de médicos en el Hospital
  7. 7 Una interna de la cárcel de Topas manda al hospital a un funcionario por un fuerte puñetazo en la nariz
  8. 8 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  9. 9 El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Salamanca UDS, más de un año sin ganar en césped artificial

El Salamanca UDS, más de un año sin ganar en césped artificial