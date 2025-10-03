Jorge García, con pies de plomo: «Yo no creo que seamos tan superiores, el Sámano y nosotros estamos en la misma categoría» El preparador salmantino confirma las bajas de Davo, Lara y Dani García y esperará hasta última hora por Leo Mendes, aunque tiene anotado en positivo la actuación de Jon Villanueva este pasado domingo: «Es una opción»

El Salamanca UDS afronta este domingo (17:00 horas) la visita a la UD Sámano con el objetivo de dar continuidad a la victoria lograda la pasada jornada, aunque su entrenador, Jorge García, advirtió en la rueda de prensa previa que el triunfo no debe tapar los errores cometidos. «La victoria no debe tapar lo que hicimos mal. Nos faltó control en la fase ofensiva, ritmo y precisión con balón. Tenemos que ser capaces de dominar más los partidos a través de la posesión, que es lo que entrenamos cada día», afirmó el técnico, que subrayó la necesidad de mejorar en el manejo del juego para evitar sustos.

En el capítulo de bajas, García confirmó que Davo continúa ausente por motivos personales y que Dani y Lara se encuentran en la recta final de sus recuperaciones. Además, Iván Casado se perderá el encuentro por sanción, mientras que Domínguez arrastra molestias en la rodilla y será duda hasta última hora. Sobre la portería, el entrenador dejó abierta la opción de mantener a Jon Villanueva, titular en la última jornada: «Tuvo un buen papel, portería a cero, lideró al equipo. Es una opción más».

El preparador defendió la apuesta por la doble punta formada por Javi Delgado y Servetti, que ya actuaron juntos en la pasada jornada. «Nos va a dar más alegrías que tristezas. Son dos nueves distintos, con registros variados, buenos en el área, en el remate y también en la asociación. Es un recurso que nos puede aportar mucho, sobre todo en campos donde haya que jugar directo», destacó.

En cuanto al rival, Jorge García se mostró prudente pese a la situación clasificatoria del Sámano. «Eso lo puedes decir tú. Yo no creo que seamos tan superiores. Estamos en la misma categoría y todos los rivales compiten hasta el minuto 90. Fuera de casa hay que estar muy concentrados», avisó, recordando que cualquier equipo es capaz de poner en aprietos si no se mantiene la intensidad.

El técnico tuvo también palabras de reconocimiento para Tomi, que está aprovechando sus minutos tras llegar desde el fútbol regional. «Es un ejemplo. Tiene en su ADN apretar y trabajar día a día. Sea el tiempo que juegue, siempre está al 100%. Es una apuesta del club y del cuerpo técnico», señaló.

La victoria anterior ha reforzado la moral del equipo, pero Jorge García insiste en que no deben relajarse: «Ganar te facilita la semana, pero no puede tapar las cosas a mejorar». Sobre el apoyo de la afición en Las Pistas, se mostró muy agradecido: «Hubo una gran afluencia. Tenemos que engancharlos de nuevo con juego y resultados, que sientan que estamos dando la cara».

Por último, respecto al posible regreso al estadio Helmántico, el entrenador mostró su deseo pero también su firmeza: «Ojalá esté disponible, porque creo que a nuestra idea le beneficia. Pero si no, no hay excusas: competiremos en Las Pistas o donde toque, siempre con la idea de ganar».