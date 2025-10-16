El Salamanca UDS afina al máximo la puntería y las transiciones: «¡18 segundos!» Servetti y Carrasco se ejercitan con normalidad en la sesión de este jueves. Lara trota y encara la recta final de su recuperación

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Como continuidad de la exigentísima jornada de trabajo de este miércoles, el Salamanca UDS ha llevado a cabo otra sesión de entrenamiento de alta intensidad sobre el césped de Las Pistas, que ha tenido mucho de «juego real». Jorge García ha pedido su plantilla no perder la concentración: «Si la perdemos un segundo nos vacunan», llegó a afirmar el joven preparador blanquinegro.

Las claves de la sesión, en la que Pablo Servetti y Carrasco se han ejercitado con normalidad, han sido la puntería, que pudo dejar en agua de borrajas el extraordinario encuentro de este pasado sábado ante la SD Sarriana -«Generar tantas ocasiones para luego llevarnos tan pocos goles es de risa», valoró para este diario el panzer uruguayo-, con Efrain Gutiérrez llevando la batuta del trabajo individual de extremos y delanteros; mientras, Jorge García hizo lo propio con centrocampistas y defensas en juegos de salida de balón y presión.

La jornada de trabajo se cerró con el clásico partidillo, en el que el técnico y su cuerpo técnico no dio pistas de por dónde pueden ir los tiros del once de Los Pajaritos, aunque sí de la manera de afrontarlo, que es la vista en las últimas jornadas. Con especial atención a las transiciones de ida y vuelta, en las que el staff puso énfasis a través del cronómetro: «¡18 segundos en una transición!», fue una de las correcciones más sonadas por el staff.