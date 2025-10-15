Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Lara siguiendo la sesión de este miércoles en el anexo al Tori.

Lara sigue al margen en una sesión exigentísima del Salamanca UDS

La plantilla de Jorge García realiza un trabajo táctico duro preparando la visita a Los Pajaritos

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:39

Comenta

El Salamanca UDS ha completado este miércoles la segunda sesión de trabajo, de las cinco planificadas, para preparar el encuentro correspondiente a la jornada 7ª de Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación que disputará este domingo frente al Numancia en Los Pajaritos.

La exigencia del escenario y de seguir subido a la cresta de ola ha sido más que palpable en el entrenamiento llevado a cabo en el anexo al Tori. La intensidad ha sido más que palpable en cada lance, tras cada explicación táctica de Jorge García, que ha insistido en la idea de la valentía especialmente sin balón.

Esta sesión de trabajo ha contado con las únicas ausencias de Davo y Lara, quien siguió el cogollo central de la sesión, tras haber trabajado en solitario en el gimnasio, junto a una de las porterías, a la espera de volver a ejercitarse ya con el grupo. Algo que el propio entrenador esperaba para esta misma semana.

