Los jugadores del Salamanca UDS, con la camiseta de Davo celebrando el gol al Fabril. SALAMANCA UDS

El Salamanca UDS aclara la situación de Davo y le da todo su apoyo

El jugador asturiano, además de sufrir una lesión, está acompañando a su familia tras sufrir su padre un grave accidente

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:12

El Salamanca UDS ha querido hacer público su apoyo total a su jugador Davo Fernández, que atraviesa una situación personal complicada mientras se recupera de la lesión que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde su llegada al club.

El futbolista asturiano, que ya venía condicionado por problemas físicos, ha tenido que afrontar en las últimas semanas un durísimo golpe familiar: su padre sufrió un grave accidente, lo que le obligó a desplazarse de urgencia a Asturias para acompañar a su familia en estos momentos tan delicados.

A pesar de las circunstancias, Davo demostró su compromiso con el equipo salmantino al regresar a Salamanca para ponerse a disposición del cuerpo técnico. Sin embargo, el club ha querido transmitirle su respaldo completo, dejando claro que cuenta con él para el presente y el futuro, aunque priorizando en estos momentos lo verdaderamente importante: su familia y su recuperación física.

Durante los encuentros que se han disputado, sus compañeros lo sienten presente y mantienen vivo su recuerdo con el dorsal 17, tanto para celebrar los goles como la victoria frente al Astorga.

El Salamanca UDS, junto a su cuerpo técnico, directiva y afición, ha querido mostrar públicamente todo su apoyo al jugador en este momento crucial, enviándole la fuerza y el cariño necesarios a la espera de que pueda regresar pronto al terreno de juego.

