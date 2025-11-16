Así queda la clasificación del Grupo 1 de Segunda RFEF: el playoff, 2 puntos más lejos El Salamanca UDS desaprovecha los pinchazos de sus rivales directos por estar entre los cinco primeros clasificados

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

La jornada parecía propicia para regresar a los puestos de playoff, y no sólo por el enfrentamiento directo con el Real Ávila sino también por los pinchazos previos de varios de los conjuntos con los que pelea por esos puestos. Sin embargo, la derrota hizo que esa cuenta se esfumara y que los puestos de fase de ascenso a Primera RFEF ya se vayan a tres puntos vista. Dos más que la jornada anterior.

Con todo y con eso, los blanquinegros siguen séptimos en la tabla del Grupo 1 de la Segunda RFEF, con 17 puntos. El nuevo líder es la Gimnástica Segoviana, con 24 puntos. Uno menos tiene el Deportivo Fabril, 2 el Oviedo Vetusta y 3 el Real Ávila. Cierra el playoff el Bergantiños con 20 puntos, mientras que su máximo perseguidor es el CD Numancia con 18 puntos.

El Valladolid Promesas marca los puestos de salvación directa con sus once puntos. Uno menos suma el Burgos Promesas, que se encuentra en puestos de palyout, mientras Astorga, Sámano, Rayo Cantabria, UP Langreo y Lealtad, que logró su primer triunfo del curso, se encuentran en descenso.

RESULTADOS DE LA JORNADA 11ª

Oviedo Vetusta 0-1 UD Ourense

Sámano 0-5 Deportivo Fabril

Bergantiños 0-0 At. Astorga

Valladolid Promesas 0-2 Marino de Luanco

Villaviciosa 1-0 Rayo Cantabria

Numancia 1-2 Coruxo

Segoviana 1-0 UP Langreo

Salamanca UDS 1-3 Real Ávila

Sarriana 1-1 Burgos B

PRÓXIMA JORNADA

El siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS hace las maletas por sexta vez en la presente campaña. Los de Jorge García se miden con el Marino de Luanco, en un partido que tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre a las 17 horas en el estadio municipal de Miramar. Será el quinto partido oficial con el protagonismo de ambos equipos, el tercero en casa del conjunto asturiano.

En el curso 2021/22, se vieron las caras por primera vez en Segunda RFEF. Un enfrentamiento en Luanco que se saldó con triunfo por la mínima de los salmantinos gracias a un tanto de Ribeiro. Y, en la pasada campaña fue la última vez se vieron, una cita en la última jornada de Liga con los dos equipos habiendo hecho todos sus deberes, por lo que, sin nada en juego, el Marino de Luanco bailó a los salmantinos para ganar por 3-0 en casa.