«El partido contra el Fabril nos dirá de qué pasta estamos hechos y si podemos soñar con el playoff o cosas más importantes»

La llegada de Óscar Marotías ofreció más mimbres a una zaga del Salamanca UDS que ya contaba con un buen nivel entre sus filas. Pese a que el defensor fue uno de los nombres propios en la pretemporada respecto al número de minutos disputados todo cambió con el comienzo de la competición doméstica. En el primer día partió desde el banquillo y tan sólo cumplió los minutos finales en el empate ante el Bergantiños.

Y, en la jornada pasada, completó los últimos 19 minutos en la victoria contra el Atlético Astorga. Un minutaje que no es suficiente para un zaguero que llegó con la vitola de ser importante, tal y como reconoció el 'staff': «Es un jugador con mucho presente y mucho futuro», aseguraron. Entre tanto, en el camino de Marotías se cruza ahora el que fue su hogar hasta hace unos meses atrás, el Deportivo Fabril.

Antes de entrar en el aspecto individual, ¿qué resumen hace del equipo en estas últimas semanas?

—Están siendo semanas buenas de trabajo. Creo que el equipo está funcionando bien. Y, a nivel individual, sí que es verdad que no he tenido un poco más de participación, pero, mientras el equipo funcione y vaya bien, que es como está yendo, muy contento con todo.

Hablemos de esa participación que no está siendo la esperada para usted. ¿Cómo lo está llevando?

—¿Qué decirte? Sinceramente, creía que iba a empezar de inicio, y finalmente no fue así. El míster tiene sus razones, entonces, bueno, tengo que trabajar en lo que puedo controlar y todas las semanas hay que seguir apretando, hay que seguir entrenando bien para poder salir de inicio.

¿Qué le trasladan desde el cuerpo técnico? De puertas para afuera reiteran que es jugador con mucho presente y futuro.

—Me lo han dicho literalmente con esas palabras, pero, al final creo que estoy más que listo para poder competir. El cuerpo técnico tiene sus razones y sus planteamientos, y a mí lo único que me queda es trabajar al máximo para poder partir de inicio, como lo he hecho estos últimos años.

Antes de ir de lleno con su próxima cita ante el líder, que además será especial para usted. Hablemos del último partido y ese cambio de dibujo con su entrada.

—El cambio fue acertado por parte del míster, ya no solo por meter la línea de tres, sino por meter dos puntas. Javi nos echó un buen cable, y tenemos dos delanteros muy buenos que ganan muchos duelos. Es un sistema que a mí me gusta. Somos tres centrales rápidos, potentes, con más área de balón que podemos corregir muchas cosas atrás y me siento muy a gusto.

¿Esperaba tal competitividad?

—La competencia es sana. A todo el mundo le sirve tener una competencia para no bajar el nivel y tener que apretar todos los días. Pero, son muchos partidos en esta categoría, entonces creo que estoy capacitado más que de sobra para ser titular. Lo que me queda es seguir trabajando, apretando y esperar a que me llegue la oportunidad.

Y, ahora sí. Este domingo visitan al líder, visitan al Deportivo Fabril.

—Será una prueba dura porque el Deportivo Fabril va a estar arriba peleando. Es hora de ver si estamos hechos o no para poder estar arriba, porque el rival sí lo estará durante el año. Ya te digo, es un partido que tengo especialmente ganas, ya no solo por ir allí, sino por ver de qué pasta está hecho el equipo y si podemos competir por el playoff o cosas más importantes.

Porque regresa a la que fue su casa en las últimas campañas.

—Es un sitio en el que he estado súper bien y en el que ojalá pudiera haber estado muchos años más, pero, los ciclos acaban. Es el mejor sitio en el que he estado. Lo digo a día de hoy, y lo diré toda mi vida. Sales muy curtido, aprendes muchas cosas y te llevas un trato muy bueno. Entonces, sí que es verdad que he estado en sitios buenos, pero ninguno como Abegondo.

Por último, ¿qué sensaciones le deja la afición del Salamanca UDS?

—Es el motor del club. Da igual que haya 100 o 500 kilómetros, siempre van a estar ahí. Ya no solo por nosotros, sino es jugar por ellos que son gente que han estado al pie del cañón. El equipo funciona muy bien y es un año para hacer sentir orgullosa a la grada y pelear por cosas bonitas.