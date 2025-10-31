Oficial: el Salamanca UDS regresa al Helmántico este domingo para recibir al Coruxo La entidad salmantina lo ha confirmado a través de un comunicado

«El Salamanca UDS informa que, tras la finalización de las obras y adecuaciones requeridas, el estadio Helmántico ha superado con resultado favorable las certificaciones de la OCA (Organismo de Control Autorizado) y de Industria, pasos indispensables dentro del proceso de recuperación del uso del estadio para la competición oficial». Así inicia el comunicado el Salamanca UDS para confirmar que, este domingo, los charros recibirán en su feudo al Coruxo.

"Con estas certificaciones obtenidas y la documentación correspondiente presentada en tiempo y forma ante el Ayuntamiento de Villares de la Reina, el club puede confirmar que el partido correspondiente a la jornada 9 frente al Coruxo FC se disputará en el estadio Helmántico este domingo, a las 17:00 horas".

También, el Salamanca UDS ha enviado un mensaje a sus aficionados: "Agradecemos muy especialmente a nuestra afición por la paciencia, el respaldo y la fidelidad demostrada en estas semanas lejos de casa. No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido juntos". Después de cuatro primeros encuentros como local en Las Pistas, los aficionados del Salamanca UDS volverán al templo blanquinegro.

Por otro lado, desde el club, también explicaron que no se ha puesto punto final a las obras: "Es importante señalar que las obras realizadas corresponden a las actuaciones necesarias para la obtención de las certificaciones requeridas. A partir del lunes, continuaremos con nuevas mejoras y trabajos de puesta en valor y embellecimiento del estadio, para que nuestra casa siga creciendo y recuperando el esplendor que merece".