El Salamanca asume jugar el domingo en el Helmántico bajo «su responsabilidad» Rechaza el uso de Las Pistas y el Ayuntamiento de Salamanca, que estaba pendiente, ha anulado el servicio de conserjes

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 14:58

El Salamanca UDS ha aprobado una fumata blanca en el Helmántico por su cuenta y riesgo. Según ha podido saber este diario ha decidido ubicar la disputa del choque ante el Coruxo de este domingo en el interior del recinto de la carretera de Zamora, una vez que asegura tener la OCA conforme a la ley y sin que el resto de administraciones públicas haya dado su visto bueno, al menos, de manera pública.

Según ha podido saber este diario, ha declinado el uso de las pistas mediante un correo eléctronico. E ipso facto el consistorio ha anulado el servicio de consejes.

Esta mañana se han visto camiones trabajando en los exteriores del estadio y en la tarde de este jueves, como avanzó este diario, se acabaron de realizar las últimas pruebas eléctricas y de luz.