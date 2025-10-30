Pruebas en el Helmántico: la iluminación, a pleno rendimiento Durante la tarde de este jueves, se ha estado probando la instalación eléctrica y los focos del estadio

El estadio Helmántico, con los focos encendidos en la tarde de este jueves.

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 19:56

El Salamanca UDS continúa llevando a cabo trabajos y pruebas en el estadio Helmántico para ver que todo está preparado para su reapertura, aunque sigue sin dar una versión oficial de dónde se jugará el partido del domingo frente al Coruxo.

En la tarde de este jueves, se han estado realizando pruebas de iluminación, con los cuatro focos del estadio funcionando a pleno rendimiento, tal y como se ha podido ver desde los exteriores.

Durante varios minutos se ha estado comprobando la potencia de luz y por lo que se ha podido comprobar, al menos desde fuera, es que la iluminación no va a suponer ningún problema.

Además, se han estado realizando trabajos junto a los baños en la zona de Preferencia, con el objetivo de que el Helmántico luzca un buen aspecto en cuanto se pueda proceder a su reapertura.