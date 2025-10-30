Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estadio Helmántico, con los focos encendidos en la tarde de este jueves.

Pruebas en el Helmántico: la iluminación, a pleno rendimiento

Durante la tarde de este jueves, se ha estado probando la instalación eléctrica y los focos del estadio

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:56

Comenta

El Salamanca UDS continúa llevando a cabo trabajos y pruebas en el estadio Helmántico para ver que todo está preparado para su reapertura, aunque sigue sin dar una versión oficial de dónde se jugará el partido del domingo frente al Coruxo.

En la tarde de este jueves, se han estado realizando pruebas de iluminación, con los cuatro focos del estadio funcionando a pleno rendimiento, tal y como se ha podido ver desde los exteriores.

Durante varios minutos se ha estado comprobando la potencia de luz y por lo que se ha podido comprobar, al menos desde fuera, es que la iluminación no va a suponer ningún problema.

Además, se han estado realizando trabajos junto a los baños en la zona de Preferencia, con el objetivo de que el Helmántico luzca un buen aspecto en cuanto se pueda proceder a su reapertura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»
  3. 3 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  4. 4 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  5. 5 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  6. 6 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  7. 7 Los expertos prevén que el pico de gripe llegue antes y en Salamanca está a la baja
  8. 8 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  9. 9 Fallece Juan Calderón, el hermano mayor «por excelencia» de Jesús Nazareno
  10. 10 El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pruebas en el Helmántico: la iluminación, a pleno rendimiento

Pruebas en el Helmántico: la iluminación, a pleno rendimiento