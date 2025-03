El Numancia pasa por encima del Salamanca UDS como un quitanieves (2-0) El cuadro charro no ofreció su mejor cara en un nuevo día para olvidar con actuación imperial de Villanueva. Jony y Bonilla firmaban los goles del nuevo líder en el Grupo I de la Segunda Federación

Jaime García Salamanca Domingo, 2 de marzo 2025, 14:29 | Actualizado 16:32h.

El Salamanca UDS visitaba al Numancia con el objetivo de reencontrarse con la victoria, sin embargo, enfrente esperaba un conjunto que parece ser el único en seguir el ritmo del Pontevedra. Antes del inicio de la cita, el cuadro local se ponía manos a la obra para dejar impoluto el terreno de juego, que despertaba repleto de nieve. Ello conducía al retraso del encuentro, pero, con el reloj marcando las 12:30 horas comenzaban las hostilidades. Lejos de la necesidad por ganar y regresar a los puestos de playoff en el cuadro charro, el de este domingo era un partido frente a un conjunto con el que puedes medirte en una supuesta fase de ascenso en el futuro.

Con el pitido inicial, el Numancia cambiaba la nieve por el Salamanca UDS, y como si de una máquina quitanieves se tratase, arrollaba al cuadro salmantino en los primeros compases. Góngora era el primero en lanzar un aviso sobre la meta de Villanueva a los 3 minutos de partido. El meta del equipo visitante, imperial bajo palos como de costumbre, enviaba el cuero a saque de esquina. No goteo de ocasiones del Numancia solo había empezado. Tres minutos más tarde, Villanueva cerraba su portería a un gran remate soriano con una señora parada. Y, cumplido el minuto 8 de juego, se confirmaba que sobre el verde solo había un equipo. Danese estrella el esférico contra la madera, segundos después de una nueva estirada de Villanueva para evitar el primero del Numancia. Los de Dueñas seguían reculando y sin enlazar con los de arriba, y ello el que buscaba terminar el día como líder del Grupo I de la Segunda RFEF lo iba a aprovechar. Mientras, Villanueva seguía a lo suyo desbaratando cualquier ofensiva del Numancia con un abanico de paradas.

Cuando parecía que estaba al caer el tanto local fue entonces cuando el Salamanca UDS empezó a sacudirse los nervios de la cita y mostró algunos de sus mimbres en ataque. Por medio de Ares y Alvarito, los charros intentaban inquietar a Kudakovskiy, meta del Numancia, pero sin el premio del gol. Y ese premio de cara a puerta lo encontraría el Numancia llegado el minuto 34. Jony controlaba en la frontal del área con el pecho un despeje de los salmantinos, y el jugador se sacaba un latigazo al que poco pudo hacer Villanueva para evitar el primero de la mañana. Pese al tanto en contra, los de Rafael Dueñas se levantaron rápido y buscaban el tanto de la igualada por medio de Souley. En una de las pocas internadas por la banda izquierda, el lateral se sacaba un duro disparo que se marcaba directamente fuera. El choque se marcharía al descanso con 1-0 en el marcador de Los Pajaritos, no sin antes disfrutar de una nueva estirada de Villanueva.

El Salamanca UDS tenía que cambiar mucho si quería sacar algo de las tierras sorianas, y esa respuesta la encontró Dueñas con la entrada de Caramelo. Pero, la entrada del extremo solo cambió la cara del equipo durante los primeros minutos de la segunda parte. Llegado el minuto 57, el Numancia veía como el colegiado estimaba fuera de juego cuando ya celebraba el segundo de la mañana. No contentos con ello, unos compases después, el colegiado volvería a anular un nuevo gol del Numancia, también, por fuera de juego. El marcador se quedaba corto. Si no hubiera sido por un espléndido Villanueva y los tantos anulados, el cuadro charro se podría haber plantado con un saco de goles, pero, continuaba el 1-0. Sus aspiraciones de empate terminaban en el 78 con un penalti cometido por Amaro. Bonilla no perdonaba en la pena máxima para colocar la segunda y definitiva diana del partido, por si fuera poco, unos minutos más tarde, el jugador del conjunto local estrellaba una falta contra la madera de la portería defendida por Villanueva.

El Numancia confirmaba la victoria para pasar a liderar la clasificación en el Grupo I de la Segunda Federación, mientras que el Salamanca UDS, a la espera de cerrar la jornada esta tarde, se mantiene en la séptima posición con 34 puntos. Todo, después de un nuevo partido para olvidar de los salmantinos.