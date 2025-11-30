Lara quiere más: «El gol en contra fue un malentendido, lo importante era ganar y lo hicimos» El medio andaluz, que marcó el tercer tanto blanquinegro, destaca el dominio que tuvo el equipo durante el primer tiempo

I. R. M. Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:54 | Actualizado 21:00h.

José Lara, autor del tercer tanto del Salamanca UDS, afirmó que el objetivo del conjunto blanquinegro era «ganar»: «Y volver a coger sensaciones buenas en casa otra vez, después de la derrota del otra día; ahora vamos a por el más tres fuera de casa».

En cuanto al desarrollo del encuentro, Lara señaló que en la primer parte fueron «dominadores»: «Luego, en la segunda, el partido tiene minipartidos que ellos también han jugado. Cuando estamos incómodos nos hemos ubicado en bloque medio y lo hemos hecho bien. Lo importante es sacar los tres puntos».

Por último, valoró el gol en contra y el suyo, que dio la tranquilidad y certificó el playoff: «El gol en contra ha sido un malentendido; ellos no nos han generado peligro, pero luego yo he tenido la fortuna de encontrarme ese gol que dio tranquilidad al final».