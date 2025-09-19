Jorge García: «Veo al grupo con ilusión, preparado y con ganas de dar una buena versión contra el Fabril» El técnico del Salamanca UDS realizó una lectura sobre la siguiente cita liguera contra el Deportivo Fabril

Jaime García Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:05

A unas horas de volver a poner el balón a rodar, por tercer fin de semana consecutivo, Jorge García atendió a los medios de comunicación en la mañana de este viernes para analizar la semana de trabajo y su próximo rival, el Deportivo Fabril. Un partido que tendrá lugar este domingo 21 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Por otro lado, confirmó las ausencias de Hugo Marcos y Davo, que se unen a Dani Hernández como bajas para el partido.

Semana de trabajo

«Ha sido una semana atípica en cuanto a cargas, en cuanto al partido amistoso contra el Real Valladolid. Pero, creo que también nos vino bien a nivel competitivo, que nos vino bien para cuadrar minutos con la gente que estaba participando menos. Y veo al grupo con ilusión, veo al grupo preparado, con ganas de ir a Fabril y dar una buena versión».

Próximo partido

«Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva, que proponemos desde el balón y creo que va a ser un partido bonito de ver. Sí que habrá momentos de dificultad en los que nos tengamos que juntar, pero creo que el plan de partido es bueno y solo hace falta llevarlo a cabo para intentar hacer un buen partido allí y traernos los tres puntos».

Más sobre el rival

«Es uno de los mejores equipos de la Liga. Repiten bastante bloque del año pasado, repiten cuerpo técnico, eso es un punto a favor de ellos y creo que esa portería cero que llevan ojalá desaparezca el domingo y como te digo, intentar ponerle las cosas lo más difíciles que podamos a un Fabril que viene en buena dinámica ya desde el año pasado».

Estado de Dani Hernández

«Está en un momento comprometido, un momento difícil para él, pero bueno, estamos tratando de llevarlo de la mejor manera posible. Tiene unas pequeñas molestias y lo queremos tratar de la mejor manera posible para que en cuanto esté nos pueda dar su 100%. El año pasado le estaba pasando un poquito de factura, pero, sabemos que Dani Hernández es una pieza fundamental en nuestro equipo, que fuera o dentro va a aportar y lo estamos intentando cuidar al máximo para que nos ayude desde dentro».

Sobre el once

«Es pronto para que te pueda dar ese dato, sí que valoramos diferentes opciones. Jugadores que venían jugando con menos minutos el otro día dieron una gran versión contra el Real Valladolid y esas dudas que queríamos generar con ese partido nos las pusieron y al final ahora es cosa del cuerpo técnico decidir».

Sistema de juego con 5 defensas

«Nunca deja de ser una opción. El otro día nos salió bien, pero creo que tenemos que seguir en la misma sintonía en cuanto a la idea, en cuanto al plan de partido, ceñirnos desde el minuto uno y creo que esa va a ser la clave».