«Jorge García sabe mucho de fútbol y estoy seguro de que aprenderé bastante con él»

La profunda renovación del vestuario entre la pasada temporada y la actual ha convertido a Souley Gassama en el jugador más veterano del Salamanca UDS, con 109 partidos oficiales a sus espaldas —es el único centenario del plantel— y a punto de cumplir su cuarta temporada de blanquinegro. Lejos de asustarle, asumir galones le motiva.

Si el primer día que pisó Salamanca (firmó un 9 de julio del año 2022) le hubieran dicho que iba a estar cuatro temporadas en el mismo club, ¿qué habría pensado?

—Que el tiempo pasa volando [ríe]. Si me lo hubieran dicho en mi primer año aquí, habría dicho que es mentira, que están locos. Pero con el tiempo he sentido el cariño de la gente y yo también le he cogido mucho cariño a Salamanca. Estoy encantado de seguir aquí y feliz de ser parte de la historia del club durante estos cuatro años.

¿Qué espera de esta cuarta temporada? Ha vivido de todo en el Helmántico.

—Como dice, el fútbol está lleno de altibajos y aquí he pasado por todas las situaciones. Este año espero hacer una gran temporada con el Salamanca UDS. Es un proyecto nuevo, con muchos jugadores jóvenes, y los que llevamos tiempo aquí haremos todo lo posible para crear unión, formar un buen grupo y lograr cosas bonitas.

¿«Cosas bonitas» como cuáles?

—Sobre todo, disfrutar jugando, que es muy importante, ganar el mayor número posible de partidos y ver hasta dónde podemos llegar al final de la temporada.

Esta es su cuarta pretemporada, aunque apenas llevan una semana. ¿Qué tiene de diferente respecto a las anteriores?

—Es un grupo prácticamente nuevo, con mucha gente ilusionada. Hay jóvenes que afrontan su primer año en Segunda RFEF y vienen con ganas de demostrar lo que valen. Es un equipo con ilusión, humildad y mucho trabajo, con la intención de lograr grandes objetivos.

En la última entrevista que le hice, la temporada pasada, le pregunté si quería que Jorge García siguiera como entrenador y dijo que se lo había ganado. ¿Qué significa para usted que continúe?

—Como dije entonces, Jorge se merecía la renovación. Tanto mis compañeros como yo estamos contentos de que siga. Ya se ha visto en los partidos que es un entrenador al que le gusta que su equipo juegue, disfrute y gane. Espero que sea un gran año para él y para todos nosotros.

También le pregunté si sería su entrenador y me dijo que «había que verlo». ¿A qué se refería?

—A que no dependía de mí. En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Con los números que había hecho, podía ocurrir que no siguiera, pero confiábamos en que los resultados le dieran la oportunidad, y así ha sido.

¿Llegó a tener ofertas en firme para marcharse?

—Sí, siempre. Todos los veranos me llegan ofertas, pero estaba centrado en el Salamanca y aquí estamos por cuarta temporada consecutiva.

No es habitual en estas categorías estar tantas temporadas en un mismo club. ¿Puede el aficionado encontrarse un Souley distinto este año?

—Soy el mismo de siempre: humilde, trabajador y dándolo todo por el equipo. Pero este año verán a un Souley aún más comprometido y trabajador que en el pasado, preparado para cualquier situación.

¿Qué puede aportarle tácticamente Jorge García?

—Mucho. Corrige detalles todos los días en los entrenamientos. Jorge sabe mucho de fútbol y estoy seguro de que aprenderé bastante esta temporada con él.

¿Se hace extraño comenzar la pretemporada en estos vestuarios —los de El Tori— y no en el Helmántico?

—No lo llamaría extraño. Son situaciones que se dan y hay que adaptarse. No nos fijamos en si estamos en Las Pistas o en otro campo; lo importante es centrarse en el trabajo. La gente está comprometida y esforzándose para llegar bien al inicio de la temporada.

¿Tiene ganas de volver a jugar en el Helmántico y no en Las Pistas, como ocurrirá seguro en la Copa RFEF?

—Sí, claro. Es algo que no depende de nosotros, pero esperamos que se solucione pronto. Si podemos jugar en el Helmántico, perfecto. Si no, jugaremos donde toque.