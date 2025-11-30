Jorge García, contento con matices del triunfo del Salamanca UDS: «Se ha visto un equipo que ha controlado el partido según el plan» El preparador blanquinegro manda un mensaje cariñoso a Davo: «Esperemos, de corazón, que sea lo menos posible»

Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, se mostró satisfecho, con matices, por el triunfo de su equipo frente al débil Burgos Promesas por 3-1 con el que los blanquinegros vuelven a puestos de fase de ascenso siete jornadas después. «Creo que se ha visto un equipo que ha controlado el partido, según el plan. El primer gol de Javi Delgado nos facilita todo lo que vino después. Fuimos jugando con los tempos del partido, cosa que nos estaba faltando, y vivir tranquilos en el bloque medio. Creo que tuvimos 3 o 4 oportunidades para haber sentenciado el partido antes el duelo. Lo malo del choque, que volvemos a encajar a balón parado más allá de las lesiones».

«En el 2-0 es un resultado engañoso, encajas, pierdes sensaciones. Con el 2-1 estuvimos cómodos y el hambre de Lara sentencia».

LESIONES DE DANI HERNÁNDEZ Y DAVO

Es la parte fea del fútbol, lo de Dani esperamos que se quede en una contractura o elongación. Lo de Davo estamos sujetos a pruebas, ojalá de corazón que sea lo menos posible; dedicarle las palabras que nos tiene a todos. Mandarle mucha fuerza. Ha sido un mal apoyo, y ha sentido malas sensaciones pero hasta que no tengamos las pruebas, preferimos ser cautos.

OTRO GOL EN CONTRA A BALÓN PARADO

Bueno al final creo que sigue siendo un error, en el mundo del fútbol o vives concentrado o en cualquier acción vuelves a encajar. En Ávila en 5 minutos perdimos el partido; en Luanco encajamos en diez segundos de desconexión. Tenemos que querer llegar al máximo.

VOLVER AL PLAYOFF

Siempre es positivo porque refuerza el trabajo del día a día; el mensaje desde el cuerpo técnico sigue siendo el mismo desde el primer día. Ese es el objetivo.